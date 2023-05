O estoicismo pode ser a sua ferramenta de liderança

Por Cristiano Zanetta*

Nos negócios, a liderança é uma tarefa que exige disciplina, resiliência e atitude para alcançar resultados efetivos – habilidades que são fundamentais para um líder. Nesse sentido, o estoicismo pode ser utilizado como uma ferramenta aliada para aprimorar ou desenvolver essas características. Afinal, as virtudes envolvidas neste conceito são baseadas em quatro pilares: coragem, sabedoria, justiça e temperança.

Ao buscar o bem-estar ético e moral, o estoicismo estimula o autocontrole e nos dá coragem para superar emoções destrutivas. A filosofia estóica ensina que não devemos perseguir um mundo ideal, mas sim controlar a forma como reagimos às coisas que nos afetam. Com isso, torna-se possível desenvolver uma liderança mais sólida e efetiva.

Em momentos de crise, um líder precisa de sabedoria para lidar com os aspectos negativos. Aqueles que são capazes de reagir sabiamente às adversidades são mais propensos a vencer nos negócios e o estoicismo valoriza essa resiliência.

Três grandes nomes são frequentemente mencionados por contribuírem para o avanço e aprofundamento da filosofia estóica: Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Cada um deles adicionou a sua própria perspectiva, ajudando a moldar a escola filosófica ao longo do tempo. Mas, quando se trata de liderança, Marco Aurélio é um exemplo notável. Como imperador romano, enfrentou muitas adversidades e utilizou tais princípios para liderar com integridade e resiliência; era conhecido por buscar o bem comum e a justiça social. Sua liderança é considerada uma contribuição importante para o estoicismo, mostrando como a filosofia pode ser aplicada na prática da vida cotidiana, incluindo o exercício do poder político. Aqui, vale mencionar sua obra "Meditações", frequentemente citada como uma fonte de inspiração para líderes em busca de aprimoramento pessoal e profissional.

Reforçando o que eu mencionei anteriormente, cultivar virtudes estoicas pode ajudar a promover uma cultura empresarial mais ética e resiliente, pois elas incentivam os funcionários a serem mais conscientes de suas ações e a trabalharem juntos para alcançar metas comuns.

Aqui estão algumas dicas para desenvolver essas qualidades em um ambiente corporativo.

Encoraje seus funcionários a enfrentarem desafios difíceis

Certifique-se de que eles saibam que suas opiniões e ideias são valorizadas e incentivadas, mesmo que sejam diferentes das de outras pessoas. Isso ajudará a criar um ambiente de confiança e respeito mútuo, o que pode aumentar a coragem dos funcionários.

Promova a justiça e a equidade em todas as decisões empresariais

As políticas e procedimentos da empresa devem ser justos e todas as pessoas devem ser tratadas igualmente. Desta forma, você pode garantir que os funcionários se sintam valorizados e respeitados, independentemente de sua posição na empresa.

Ajude seus colaboradores a desenvolverem o autocontrole

Incentive-os a controlar suas emoções e ações, assim, eles saberão que é importante manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal e que cuidar de si é importante para o sucesso a longo prazo.

Promova um aprendizado contínuo em sua empresa

Incentive seus funcionários a buscar conhecimento e aprender com suas experiências. Crie uma cultura de inovação e criatividade, pois isso pode levar a soluções mais eficazes dentro do seu próprio ambiente de trabalho.

Uma pesquisa publicada este ano pelo The Journal of Leadership Education, intitulada como “Explorando o Estoicismo na Liderança: Uma comparação com a Inteligência Emocional em Alunos de Graduação em Liderança", buscou analisar a eficácia do aprendizado através da experiência de liderança e seu impacto no desenvolvimento de habilidades de liderança em estudantes universitários. O estudo mostrou que a participação no programa aumentou significativamente as habilidades de liderança dos participantes em áreas como comunicação, tomada de decisão e resolução de problemas. Os envolvidos relataram que a experiência prática foi fundamental para o seu desenvolvimento de habilidades de liderança e que o feedback e a reflexão crítica foram cruciais para maximizar o aprendizado.

Considerando o experimento social, é possível identificar a importância de estimular a liderança estóica dentro de uma empresa, até mesmo para incentivar funcionários a serem líderes. Através do exemplo, mostre que o trabalho árduo e a determinação são imprescindíveis para alcançar grandes metas. Dessa forma, você ajuda a criar uma cultura de resiliência e perseverança corporativa.

*Cristiano Zanetta, reconhecido oficialmente pela Warner Bros. como o Batman do Brasil, é empresário, palestrante TED e filantropo. Uma das maiores referências brasileiras em humanização que contribuíram para a reinvenção de ações sociais por todo o país.

