Além do ChatGPT: conheça 5 ferramentas de inteligência artificial que todo líder deveria usar

ChatGPT. Essa foi a ferramenta que trouxe a inteligência artificial para o protagonismo das discussões em todo o mundo. Lançado pela empresa de tecnologia OpenIA no dia 30 de novembro de 2022, a ferramenta alcançou 1 milhão de usuários apenas 5 dias após a sua estreia.

Em janeiro de 2023, 2 meses depois de ser liberado ao público, o ChatGPT atingiu a marca de 100 milhões de usuários, tornando-se a ferramenta digital com maior adoção em massa da história. A título de comparação, o Tik Tok, que detinha o recorde, levou 9 meses para atingir essa marca. Já o Instagram demorou cerca de 2 anos.

O sucesso exponencial do ChatGPT se deve principalmente pela sua capacidade de combinar informações e entregar diversos conteúdos com alto nível de detalhes e compreensão, como se fosse realmente uma conversa entre humanos. A ferramenta já fez coisas que antes eram atribuídas apenas aos seres humanos como criar empresas, gerar lucro e escrever roteiros de filmes.

No entanto, apesar do sucesso desproporcional do ChatGPT, os avanços na área de inteligência artificial já renderam milhares de outras novas ferramentas de IA que têm a capacidade de aumentar a produtividade, reduzir custos e facilitar o dia a dia de líderes, gestores e executivos.

Confira a seguir 5 ferramentas de inteligência artificial que todo líder deveria usar

1. Midjourney: é um gerador de imagem gerido por inteligência artificial. A ferramenta funciona dentro do Discord e de forma colaborativa. Isso significa que as criações são disponibilizadas para todos que estiverem dentro do grupo onde as artes foram criadas.

2. Tactiq: a ferramenta é uma extensão do Google Chrome e sua principal funcionalidade é a transcrição de reuniões. Ou seja, tudo que é falado na reunião é instantaneamente transformado em texto, inclusive separando os diferentes interlocutores. O Tactiq ainda tem conexão com ChatGPT para fazer o resumo do que foi falado.

3. Browse AI: essa ferramenta é utilizada por empresas para monitorar concorrentes, extrair dados de outros sites para análises e fazer pesquisas de mercado. Voltado para a área comercial, a ferramenta ainda pode identificar clientes em potencial. Empresas como Google, Amazon e Zapier já utilizam.

4. Talk to Books: a ferramenta do Google oferece a possibilidade de passar pelas páginas de livros com a ajuda da Inteligência Artificial. Você faz uma pergunta ou afirmação no espaço para pesquisas e a ferramenta encontra frases em livros que correspondem ao que foi digitado. É um software que ajuda a encontrar referências e até buscar auxílio nos livros para tomar decisões importantes para as empresas.

5. Timely: esse aplicativo automatiza o controle de tempo da empresa, para que você e sua equipe possam se concentrar no trabalho que importa. A ferramenta pode rastrear o tempo gasto em todos os aplicativos da Web e da área de trabalho automaticamente. Oferece um registro diário preciso de todo o tempo gasto em documentos, reuniões, e-mails, sites e videochamadas com esforço zero.

