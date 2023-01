EXT Capital e Solis investimentos garantem R$ 250 milhões em fundo

Por Bússola

Após chegar ao mercado de investimentos em startups como um spin-off da Domo Invest, a EXT Capital, liderada por Gabriel Sidi e Alberto Rossi, anuncia que fechou a captação de um veículo de investimento em conjunto com a Solis Investimentos de R$ 250 milhões. Segundo Sidi, outros R$ 250 milhões deverão ser sindicalizados com o mercado para completar o pipeline das startups do portfólio nos próximos 12 meses. O foco é realizar operações nas startups mais relevantes do portfólio da DOMO Invest.

O fundo já está em operação: em outubro, a iniciativa investiu R$ 15 milhões dos R$ 105 milhões captados pela Turbi, locadora de veículos 100% digital. A XP Banco de Atacado atuou como coordenador líder na emissão de debêntures da startup.

"A EXT irá ancorar as captações. Junto com a Solis, aliamos experiência e renome no mercado de Crédito com a inovação e engenharia financeira que as startups mais maduras permitem. A previsão é destinar em um ano os primeiros R$ 250 milhões para 20 startups do nosso ecossistema. Nessa missão, vamos inovar para atrair investidores tradicionais para o ecossistema de startups e captar com eles, pelo menos, outros R$ 250 milhões", afirma Gabriel Sidi, co-founder da EXT Capital.

"A flexibilidade de atuarmos com as duas faces que compõem a estrutura de capital das startups, Crédito e Equity, de maneira holística vem se mostrando um diferencial importantíssimo para os empreendedores, e também segue atraindo o interesse natural dos VCs e outros players de crédito tradicional", diz Alberto Rossi, também co-founder da EXT Capital.

Os principais usos do capital que o fundo provê às startups são: Financiamento para expansão com ativos em garantia, Recursos para investimentos em FIDCs das startups e Venture Debt.

"Temos hoje fundos de crédito que totalizam R$ 11 bilhões sob gestão e continuávamos em busca de um parceiro que nos ajudasse a identificar boas oportunidades no mercado de startups. A parceria com a EXT é estratégica e vem nos ajudando a abrir portas no ecossistema de empresas com forte DNA de inovação", declara Delano Macêdo, sócio da Solis Investimentos.

A EXT Capital se beneficia do acesso diferenciado às startups de mais alta performance, dos relacionamentos estabelecidos junto à indústria de VC e da confiança de diversos investidores. Além disso, irá ajudar as startups a estruturarem seus próximos rounds, investindo e trazendo outros investidores de maneira independente e nas mesmas condições.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Startup oferece serviços de design com entrega em 24 horas

Veja como medir a satisfação de seus franqueados

3 em cada 5 jovens brasileiros querem ser empreendedores