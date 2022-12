Veja como medir a satisfação de seus franqueados

Medir a satisfação dos franqueados é um dos maiores desafios do setor de franquias. Pensando nisso, a Sults, empresa brasileira de tecnologia para gestão de redes de franquias e negócios, acaba de lançar um método exclusivo que mede a satisfação emocional dos clientes. O Net Emotional Score (NES), avalia de forma analítica o nível de satisfação dos franqueados e produz notas percentuais e informativas para facilitar a gestão da rede.

O cálculo do NES é obtido de forma simples e confiável. A partir de emoções positivas, neutras e negativas, o sistema calcula o percentual e gera os resultados. As informações são incluídas no sistema e geram dados traduzidos em cinco diferentes emoções: nervoso, triste, normal, feliz e encantado. O índice se flexibiliza entre 0 e 100%, sendo 0 muito negativo e 100% muito positivo.

De acordo com o CEO da Sults, Rodrigo Caetano, o método é totalmente inovador no mercado de gestão de franquias. “O NES foi desenvolvido a partir de uma análise minuciosa das necessidades dos clientes da Sults, queríamos entender o nível de satisfação do franqueado com relação a rede de forma mais abrangente e real. Sabemos que é difícil traduzir a emoção através de números, mas o NES ajuda a chegar bem perto dessa compreensão,” afirma.

A nova funcionalidade aponta o nível geral de satisfação do cliente atribuindo um perfil em percentagem, que mostra os dados gerais das unidades franqueadas, mas também possibilita visualizar a pontuação em cada unidade. Outro diferencial é que o nível de satisfação avalia cada setor, seja o de expansão, comercial ou financeiro. As áreas avaliadas são totalmente personalizáveis e também podem ter pesos diferentes para a pontuação. A novidade foi lançada em setembro e já pode ser utilizada pelos mais de 300 clientes SULTS em todo Brasil.

“Ter o entendimento claro do que o franqueado está sentindo sobre o seu negócio é fundamental para o nosso crescimento, por isso uma ferramenta como o NES pode ajudar a resolver dores que não conseguimos detectar com as métricas tradicionais de análise de resultados”, diz a diretora da ABC da Construção, Ana Cristina Teixeira, que já utiliza o sistema Sults há mais de um ano.

A utilização do NES pode alertar a rede e apontar as áreas que estão sendo muito bem geridas e outras que demandam soluções imediatas, a partir do sentimento dos franqueados. O NES é o primeiro módulo de um pacote amplo que tem foco na satisfação do cliente, os outros módulos – NPS (Net Promoter Score) e o Health Score – têm previsão para serem lançados até o fim de 2022.

