3 em cada 5 jovens brasileiros querem ser empreendedores

Ana Julia (@deuskdminhavaga) e Isabella Park (@zabellapark) são respectivamente de Salvador (BA) e Londrina (PR). Hoje, moram em um residencial para estudantes em São Paulo, a Share Student Living, um ambiente já criado para preparar universitários para os desafios acadêmicos, pessoais e profissionais da vida adulta. Foi ali, na efervescência de uma comunidade diversa e cheia de talentos que as duas tiveram o primeiro contato com o empreendedorismo e decidiram ajudar outros jovens a passarem pelo mesmo processo que elas, mas de uma forma mais fácil. Apesar de já atuarem como influenciadoras digitais, Ana Júlia e Isabella decidiram dar um passo a mais e usaram seus perfis em redes sociais para promover seus produtos.

A “Naju Me Atualiza”, uma apostila de atualidades com foco em geopolítica, recheada de ilustrações e QR Codes que levam o estudante para links de referência, facilitando a compreensão de quem não pode ter acesso aos cursinhos preparatórios, foi a aposta da Ana Júlia, estudante de medicina que vendeu R$ 26.000 na primeira edição e R$ 56.000 na segunda, tendo um aumento de mais de 100% no faturamento. O produto é lançado uma vez por semestre e já está na quarta edição

Já Isabella Park diz que quando visitou as dependências da Link School of Business, única faculdade com foco em empreendedorismo do Brasil, decidiu que era lá que gostaria de estudar. Ela passou de primeira no vestibular, mas identificou que a prova era muito diferente de todas as outras existentes e decidiu se juntar com mais alguns amigos que residem no Share Student Living para abrir a JDA (Jornada da Aprovação), cursinho preparatório exclusivo para Link School Of Business. Lá, eles ensinam sobre Comunicação com Câmera, Soft Skills. Networking, Solução de Problemas, Oratória e muitos outros temas que caem no vestibular da Link. Eles estão indo para a quinta turma e, atualmente, têm uma parceria com a BNE Edu, escola preparatória com foco na FGV e Insper, para poderem oferecer aulas presenciais também nos espaços Bne, além da modalidade online - https://bneedu.com/jda-2022

As duas se encaixam no novo momento de mercado, em que o perfil do empreendedor é mais jovem, conforme apontou a pesquisa realizada pela HeroSpark: 3 em cada 5 jovens brasileiros querem ser empreendedores e cerca de 24% dos jovens das classes A, B e C já têm negócio próprio. O vestibular também é um mercado potencial, segundo o INEP, houve um aumento de 11,6% de inscritos no ENEM em relação a 2021.

