Startup oferece serviços de design com entrega em 24 horas

Uma das partes mais importantes de uma campanha de comunicação de sucesso são as peças de design. Com o enorme crescimento no número de redes sociais e canais de comunicação, a principal forma de atrair clientes das empresas passou da mídia tradicional para a digital e essa mudança aumentou drasticamente a quantidade de peças necessárias para executar campanhas.

Os amigos Daniel Dahia e Vitor Filipe criaram a Faster para transformar a forma como essas empresas contratam serviços de design oferecendo peças em 24 horas. Em vez de depender de agências burocráticas, de freelancers muitas vezes pouco confiáveis ou ter o alto custo de fazer novas contratações, a startup monta uma operação criativa com os melhores designers do Brasil – e os clientes podem solicitar o material em poucos minutos utilizando uma plataforma muito mais ágil.

Hoje, times de marketing têm dificuldade de produzir todo esse material porque os fornecedores tradicionais pararam no tempo. O resultado: essas equipes têm suas estratégias afetadas porque não conseguem dar vazão a todo design, como ebooks, infográficos, vídeos e social media.

A solução funciona por meio de assinatura e ao contratar a startup a empresa recebe créditos equivalentes à complexidade dos projetos. Após uma reunião de briefing, o cliente escolhe o seu pacote que pode variar de R$ 8.000,00 e R$ 60.000, sendo que o pacote inicial oferece 30 créditos, que corresponde aproximadamente a 20 e 90 artes entregues, a depender da complexidade do serviço.

A aposta dos dois sócios foi certeira: em menos de dois anos de operação e com um crescimento de 15% mês a mês, a startup já auxiliou mais de 70 grandes empresas como Nubank, Ambev e Loreal; oferecendo suporte para produção de projetos de design gráfico que precisam estar prontos rapidamente e com qualidade. O aporte veio logo em seguida, em junho de 2021. O negócio chamou a atenção de investidores como a Domo Invest e investidores-anjo como Paulo Silveira, fundador da Alura, e Marco Fisbhen, do Descomplica e a startup captou R$ 1,2 milhão.

O último investimento aconteceu em outubro com uma rodada Seed de R$ 8 milhões, liderada pela DOMO Invest e com a participação de investidores como o CEO da Dafiti, André Farber; executivos que ajudaram a construir empresas como Nubank, Loft, Isaac, Gympass, Olist; e fundadores de Neon, Yuca, ContaAzul e Raccoon. O investimento chega para impulsionar a equipe de tecnologia e também acelerar o desenvolvimento de produtos.

Com esse objetivo traçado eles pretendem fechar o ano de 2022 com 6 milhões em faturamento e triplicar esse número no próximo ano. “Um dos nossos triunfos nesse pouco tempo de atuação foi conseguir construir um time sólido que hoje é a base da eficiência e rapidez das nossas entregas. Atualmente contamos com 70 clientes e planejamos aumentar para 150 no próximo ano”, finaliza Daniel Dahia, CRO e cofundador da Faster.

