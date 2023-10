Evento com KondZilla conecta pretos e pardos a empresas

Konrad Dantas, mais conhecido pelo seu nome artístico, KondZilla, é o conhecido fundador da produtora e selo musical de mesmo nome, que transformou a cena musical do funk brasileiro ao produzir videoclipes de imenso sucesso. O empresário e produtor é liderança reconhecida internacionalmente, e já recebeu três prêmios na edição de 2023 do Cannes Lions International Festival of Creativity, um dos maiores festivais de publicidade e criatividade do mundo. Para continuar reforçando a noção de pessoas pretas e pardas tem espaço e oportunidade para o sucesso, KondZilla fará parte dos palestrantes da Conferência Juntos, tradicional evento realizado pela McKinsey & Company sobre diversidade racial e inclusão no mundo corporativo.

Em sua sua sexta e maior edição o evento acontece neste sábado, 7 de outubro, no Hotel Unique, em São Paulo. A iniciativa 100% gratuita, e destinada à empregabilidade para pessoas autodeclaradas pretas e pardas, está com as inscrições abertas no site oficial e conta com o apoio de mais de vinte empresas, entre elas Coca-Cola Brasil, Coca-Cola FEMSA Brasil, Itaú e J.P. Morgan.

Além da programação principal na capital paulista, que contará com transmissão virtual, a Conferência terá eventos pocket em Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre – nas duas últimas, os eventos são realizados em parceria com Localiza&Co e Grupo RBS, respectivamente. Os participantes poderão acompanhar palestras de profissionais negros renomados, participar de workshops de currículo, ensaio para entrevistas, assim como conversar com as empresas parceiras e engajadas com a pauta racial sobre oportunidades de carreira. Também haverá o sorteio de mais de 400 bolsas de estudos para cursos de pós-graduação, idiomas e livres.

Além de KondZilla, também está confirmada a presença de Grazi Mendes, Head de Diversidade na Thoughtworks, palestrante TEDx e uma das dez maiores influenciadoras digitais da área de recursos humanos do Brasil. Outros palestrantes são: André Athayde, Executivo Comercial na Meta, Sol Pinheiro, Gerente de Contas a Pagar LATAM da Meta e Ian Nunjara

Fundador do Instituto Black Office.

Incentivando a diversidade racial e a formação de líderes negros e pardos

Apenas 51% das pessoas autodeclaradas pretas em condições socioeconômicas menos favoráveis acreditam ter a mesma oportunidade que seus pares para crescer e se desenvolver no ambiente de trabalho, de acordo com o relatório Diversity Matters, elaborado pela McKinsey, no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, os percentuais de pretos e pardos eram mais altos entre os desocupados no mercado de trabalho – 12% e 52%, respectivamente. Já os brancos somaram 35,2%.

A Conferência Juntos tem o propósito de contribuir com a reversão desse cenário, influenciando a formação de líderes pretos e pardos no ambiente corporativo por meio de ações em três pilares:

Inspiração,

Desenvolvimento,

Conexão.

A fim de facilitar o contato entre empresas e participantes, a interação com as instituições poderá ser realizada nos dias seguintes ao encerramento do evento por meio das soluções oferecidas pelo site. Os interessados também terão a oportunidade de integrar processos seletivos na McKinsey e nas empresas parceiras.

Realizada anualmente desde 2018, o evento já impactou a trajetória de mais de 13 mil talentos negros, recebeu mais de 90 palestrantes e contou com o apoio de mais de 35 empresas. Neste ano, a Conferência Juntos foi reconhecida com a medalha de ouro na categoria “Melhor Iniciativa Corporativa pela Promoção de Diversidade, Equidade e Inclusão em Comunidades do prêmio internacional “Excellence Awards”, o maior programa de prêmios sobre Gestão de Capital Humano, promovido pelo Brandon Hall Group.

