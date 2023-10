Tomorrowland 2023: ingressos, line-up, horários e tudo o que você precisa saber sobre o festival

A menos de 10 dias da Tomorrowland de 2023, os fãs já começam a se preparar para matar a saudade do festival: o evento, que ficou distante do Brasil por sete anos, retorna agora para uma edição de três dias, no feriado (12, 13 e 14 de outubro). O tema da vez será "The Reflection of Love - Chapter II".

Para voltar em grande estilo, o festival acontecerá na cidade de Itu, interior de São Paulo, no Parque Maeda. Serão, ao todo, cinco palcos à disposição do público: Mainstage, Tulip, Youphoria, CORE e Essence by Beck's. Os ingressos já estão esgotados.

A EXAME POP separou as principais informações sobre a Tomorrowland de 2023, com tudo o que você precisa saber para aproveitar o festival. Confira:

Quais são as atrações confirmadas?

Estão confirmados grandes nomes da música eletrônica, como Martin Garrix, Tiësto, Steve Aoki, Steve Agnello, Alok, Netsky, NGHTMRE, Franky Wah, Joris Voorn, TSHA, Nina Kraviz, Dimitri Vegas & Like Mike, Da Tweekaz, Sub Zero Project.

Veja o line-up da Tomorrowland 2023

12 de outubro

Mainstage

14h: Malifoo

15h30: Ashibah

16h30: Henri PFR

17h35: Öwnboss

18h40: MATTN

19h40: Sunnery James & Ryan Marciano

20h40: Amber Broos

21h45: Afrojack

22h50: Kölsch

23h50: Martin Garrix

00h50: Tiësto Tulip 15h: Scorsi

16h30: Urbandawn

18h: Nostalgix

19h: DJ Marky

20h: Andromedik

21h: Barely Alive B2B Kompany

22h: Jessica Audiffred

23h: Netsky

00h: NGHTMRE Youphoria 15h: Zac

17h: Fancy Inc

18h: Scorz

19h: Aname

20h: Miss Monique

21h30: Gui Boratto

23h: Franky Wah

00h30: Joris Voorn CORE 14h: Davis

15h30: Trajano

17h: Dana Montana

18h30: Badsista

20h: DJ BORING

22h: TSHA

00h: Nina Kraviz Essence by Beck's 14h: Waltervelt B2B Silvio Soul

16h: Eli Iwasa B2B Valentina Luz

18h: Anderson Noise B2B Renato Ratier

20h: Alex Stein B2B Victor Ruiz

22h: Nicole Moudaber B2B Layton Giordani

00h: ANNA B2B Ida Engberg 13 de outubro Mainstage 14h: Jessica Brankka

15h30: KVSH

16h30: Carola

17h35: Cat Dealers

18h40: B Jones

19h40: Nervo

20h40: ANNA

21h45: Vintage Culture

22h50: Sebastian Ingrosso

23h50: Dimitri Vegas & Like Mike

00h50: Steve Aoki Tulip 15h: Fernanda Pistelli

16h: Aura Vortex

17h: Freedom Fighters

18h: Liquid Soul

19h: Chapeleiro

20h: Blastoyz

21h: Coone

22h: MANDY

23h: Da Tweekaz

00h: Sub Zero Project Youphoria 15h: Doozie

16h: DJ Glen

17h: Jord

18h: Meca

19h: Liu

20h: Chemical Surf

21h: Pretty Pink

22h: Öwnboss

23h: Lost Frequencies

00h: Bakermat

01h: Acraze CORE 14h: Due

15h30: Mila Journée

17h: Capoon

18h30: Dino Lenny

20h: Jaguar

22h: Skepta

00h: Âme Essence by Beck's 14h: Beltran

15h30: Gabe

17h: Layla Benitez

18h30: Francis Mercier

20h: Korolova

22h: Gordo

00h: Purple Disco Machine 14 de outubro Mainstage 14h: Aline Rocha

15h30: Vicotr Lou

16h30: Bhaskar

17h35: Yves V

18h40: Deorro

19h40: John Newman

20h40: Don Diablo

21h45: Lost Frequencies

22h50: Paul Kalkbrenner

23h50: Steve Agnello

00h50: Alok Tulip 15h: Acid Asian

16h: Tessuto

17h30: KENYA20HZ

19h: Sara Landry

20h30: Patrick Mason

22h30: Indira Paganotto

00h: Héctor Oaks Youphoria 15h: Pontifexx

16h: INNDRIVE

17h: Bruno Martini

18h: Sevenn

19h: Azteck B2B Diego Miranda

20h: Vinne

21h: Dubdogz

22h: Felix Jehn

23h: Bassjackers

00h: Dimitri Vegas & Like Mike

01h: Brennan Heart CORE 14h: Jackson

15h30: RHR

17h: CESRV

18h30: Antdot B2B Maz

20h: Sofia Kourtesis

22h: Brina Knauss

00h: Vintage Culture B2B ANNA Essence by Beck's 14h: Bigfett

16h: BINARYH

18h: Bora Uzer

20h: Like Mike

22h: Fideles

00h: Mind Against

Qual o valor dos ingressos?

Full Madness

Full Madness - R$ 2.625,00 ESGOTADOS

Full Madness Social - R$ 1.575,00 ESGOTADOS

Full Madness Meia Entrada - R$ 1.312,50 ESGOTADOS

Full Madness Comfort - R$ 4.625,00 ESGOTADOS

Full Madness Comfort Social - R$ 3.575,00 ESGOTADOS

Full Madness Comfort Meia Entrada - R$ 3.312,50 ESGOTADOS

Wonderful Thursday Pass

Wonderful Thursday Pass - R$ 1.050,00 ESGOTADOS

Wonderful Thursday Pass Social - R$ 630,00 ESGOTADOS

Wonderful Thursday Pass Meia Entrada - R$ 525,00 ESGOTADOS

Wonderful Thursday Comfort Pass - R$ 1.850,00 ESGOTADOS

Wonderful Thursday Comfort Pass Social - R$ 1.430,00 ESGOTADOS

Wonderful Thursday Comfort Pass Meia Entrada - R$ 1.325,00 ESGOTADOS

Magical Friday Pass

Magical Friday Pass - R$ 1.050,00 ESGOTADOS

Magical Friday Pass Social - R$ 630,00 ESGOTADOS

Magical Friday Pass Meia Entrada - R$ 525,00 ESGOTADOS

Magical Friday Comfort Pass - R$ 1.850,00 ESGOTADOS

Magical Friday Comfort Pass Social - R$ 1.430,00 ESGOTADOS

Magical Friday Comfort Pass Meia Entrada - R$ 1.325,00 ESGOTADOS

Incredible Saturday Pass

Incredible Saturday Pass - R$ 1.050,00 ESGOTADOS

Incredible Saturday Pass Social - R$ 630,00 ESGOTADOS

Incredible Saturday Pass Meia Entrada - R$ 525,00 ESGOTADOS

Incredible Saturday Comfort Pass - R$ 1.850,00 ESGOTADOS

Incredible Saturday Comfort Pass Social - R$ 1.430,00 ESGOTADOS

Incredible Saturday Comfort Pass Meia Entrada - R$ 1.325,00 ESGOTADOS

Quando começa o festival?

A Tomorrowland 2023 ocorre nos dias 12, 13 e 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu (São Paulo).

Como chegar à Tomorrowland 2023?

A Tomorrowland tem alguns esquemas de Shuttle para o transporte da capital paulista para Itu. Veja abaixo:

Day Pass

Shuttle da ARCA (Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, SP) para o Tomorrowland Brasil + Shuttle de volta depois do festival.

Preço: R$ 180 por passageiro.



R$ 180 por passageiro. Horários de embarque: várias opções entre 11:00 até 20:00 | 12 a 14 de outubro

várias opções entre 11:00 até 20:00 | 12 a 14 de outubro Horários de volta: várias opções entre 22:00 e 3:00 | 12 a 14 de outubro

DreamVille

Shuttle da ARCA (Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, SP) ou Aeroporto de Guarulhos (Terminal 2) para o Tomorrowland Brasil + Shuttle de volta após o festival.

Preço: R$ 200 por passageiro.

R$ 200 por passageiro. Horários de embarque: várias opções entre 9:30 e 22:00 | 11 e 12 de outubro

várias opções entre 9:30 e 22:00 | 11 e 12 de outubro Horários de volta: várias opções entre 10:00 e 14:00 | 15 de outubro

Além dos shuttles, é possível chegar ao Tomorrowland Brasil com, excursões, veículo próprio, aplicativos, táxi ou caronas.