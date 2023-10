Bússola & Cia: Dia das Crianças pode gerar até 8% de crescimento no comércio eletrônico

Por Márcio de Freitas

O faturamento do Dia das Crianças deve chegar próximo a R$ 6 bilhões no comércio eletrônico - 8% de crescimento em comparação a 2023. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). A participação do e-commerce ainda deve ultrapassar 40% das vendas, reforçando levantamentos realizados em 2022 pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC (Serviço de Proteção ao Consumidor). No ano passado, o faturamento foi de R$ 5,5 bilhões, totalizando 11,95 milhões de pedidos e ticket médio de R$ 460,25.

Alta voltagem

A Eletron Energia está prestes a se tornar a quarta empresa a abrir capital na BEE4, o primeiro mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que viabiliza a negociação de ações de empresas brasileiras que faturam entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões/ano. A oferta pública está aberta na Beegin, plataforma de investimentos conectada à BEE4, com valor alvo de captação em R$ 5 milhões. Uma vez encerrada a oferta, a empresa será listada, e suas ações poderão ser compradas e vendidas por investidores no ambiente de negociações da BEE4.

Plantação de ar puro

O Grupo Guararapes (Lojas Riachuelo e Midway Financeira) se juntou com a Fundação Saving the Amazon para plantar mais de dez mil mudas de 17 espécies distintas na Amazônia. O objetivo é contribuir na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, capturar dióxido de carbono (CO2) e mitigar o efeito das mudanças climáticas. A Riachuelo se comprometeu a plantar árvores nativas na comunidade e reserva indígena de Tukuna Umariaçude (AM). O potencial de captura total de CO2 apresentado pelas plantações da marca na floresta é de 13.730,3 toneladas.

Signature

O Digio anunciou a expansão de seu cartão premium para todo o mercado. O produto passou a ter opção de débido e a bandeira Visa Signature, com vantagens como concierge, descontos exclusivos e benefícios para viagens internacionais, contratação gratuita de seguro médico internacional e possibilidade de cobertura de perda ou roubo de bagagem.

Comer fora

O setor de alimentação fora do lar para os operadores de redes associados ao IFB (Instituto Foodservice Brasil) fechou agosto de 2023 com crescimento nominal de 9,4%. Descontada a inflação foi de 3,6% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados constam no Índice de Desempenho Foodservice (IDF), pesquisa realizada mensalmente pelo instituto, que abrange 16 redes associadas. Na comparação com vendas mesmas lojas, o aumento foi de 6,6%; já no acumulado do ano (de janeiro a agosto de 2023), a evolução foi de 11,9%. A participação do canal delivery representa 20,9% do total das vendas.

Captação

A fintech UP Vendas acaba de tokenizar seus recebíveis de cartão de crédito e captar um aporte de R$ 6 milhões. Esta é a primeira vez que essa operação acontece no Brasil. “Estamos muito satisfeitos e animados com essa operação, fizemos história. Tanto o Banco Central quanto a CVM estão envolvidos na criação e regulação de um ecossistema tokenizado e com ativos digitais. Estamos apenas no começo de um novo capítulo do mercado brasileiro e o futuro já começou”, afirma Paulo David, CEO da AmFi.

Associação

A PSR tornou-se membro do IHA, a associação mundial de hidreletricidade, que reúne as maiores empresas da área e os principais fornecedores de turbinas hidrelétricas do mundo. Com essa associação, o Brasil fortalece ainda mais sua presença no setor elétrico mundial. Um dos diretores executivos da PSR, Rafael Kelman, realizará no fim de outubro uma apresentação no congresso mundial da IHA, em Bali, na Indonésia. Para a PSR, a aproximação entre a empresa e a entidade contribuirá para a tecnologia brasileira alcançar outras empresas pelo mundo.

Educação financeira

A Investo e a B3 anunciaram a segunda fase do projeto dedicado à educação financeira infantil, o “Muito Além da Mesada”. O objetivo é capacitar pais, mães e cuidadores com habilidades financeiras essenciais e, assim, conseguirem preparar um futuro financeiramente saudável e seguro para seus filhos. Dessa vez, na forma de podcasts em vídeo, serão discutidos aspectos como “Planejamento financeiro familiar básico”. O jogo será disponibilizado gratuitamente em versão PDF e pode ser baixado por todas as pessoas pelo site.

Sob nova direção

A FutureBrand anunciou dois novos diretores: Ana Virtuozo, que estará à frente do Corporate; e Rodrigo Alarcon, responsável pela área de Digital. Ambos já faziam parte do time da empresa e assumem novas posições para fortalecer a relação da organização com clientes atuais e potenciais e contribuir para o crescimento do ecossistema.

Embalagem nova

Com a participação confirmada de 20 marcas líderes em seus setores, como Unilever, Droga Raia, Natura, Heineken, Nestlé, o Fórum Embalagem & Sustentabilidade apresentará palestras, painéis e cases com soluções de embalagens circulares inovadoras que eliminam o uso excessivo de recursos e priorizam o uso de conteúdo reciclado pós-consumo no combate às mudanças climáticas. Acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, no auditório da Natura, em Cajamar (SP).

Mente aberta

A Minds Digital em o reforço de Inácio de Freitas como Head of Partner Organization. Ele chega com a missão de escalar o pilar de parcerias estratégicas da empresa e internacionalizar o produto de biometria de voz.

Vôlei feminino

A Bem Brasil anuncia sua parceria como patrocinadora oficial do time de vôlei feminino do Praia Clube de Uberlândia (MG), bicampeão da Superliga Feminina, na temporada de 2023/2024. Durante este período, a empresa, que é líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, estará presente nos uniformes das jogadoras e nos espaços de comunicação do ginásio, além dos eventos promovidos pelo clube. O Praia Clube é uma referência internacional em esportes de alto rendimento, sendo o último campeão da Superliga Feminina. “O esporte transcende barreiras e é uma ferramenta poderosa para unir pessoas de diferentes origens, culturas e idades. Incentivar o esporte é motivo de muito orgulho para nós, ainda mais sendo um clube mineiro, da nossa região”, destaca o presidente da Bem Brasil, Dênio Oliveira.

Feira

A Hikvision marca presença pela primeira vez no maior evento de tecnologia da América Latina, com mais de 200 expositores e expectativa de público de 125 mil pessoas. A empresa firmou parceria com a Montreal, uma das maiores empresas de tecnologia do país, – que como patrocinadora do evento, levará o que há de mais avançado em tecnologia de identificação facial para as mais diversas aplicações – e ficará encarregada pelo credenciamento dos visitantes, fornecendo reconhecimento facial com câmeras, terminais faciais e bodycams que estão sendo instalados em toda a feira, até 06 de outubro, no Píer Mauá.

Empreendedora

O segundo episódio da série de videocasts lançada pela Fin4She, que vai ao ar em 10 de outubro, será sobre “Empreendedorismo e Liderança Feminina”, e contará com a presença das palestrantes Julia Toledo, advogada e presidente da ONG Guarda-roupa social, Lícia Souza, fundadora e CEO da We Impact, e Mariella Gontijo, sócia-fundadora e CEO da VOS Investimentos.

