Bússola

Um conteúdo Bússola

Empresas do setor imobiliário seguem apostando em moradias 60+

Conceito de ‘Senior Living’ inclui serviços como contratação de profissionais de apoio 

Projeto da Housi em São Paulo será exclusivo para idosos (Getty Images)

Projeto da Housi em São Paulo será exclusivo para idosos (Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07h00.

A proptech de moradia inteligente Housi está investindo nos brasileiros com idade acima dos 60 anos. O produto, Senior Housi, propõe moradia com serviços no modelo pay-per-use, com contratação de acompanhantes e fisioterapeutas.

A estratégia, que pode totalizar até R$ 3 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em 13 empreendimentos em 2026, é uma resposta direta às previsões do IBGE: 

  • Até 2070, a população acima de 60 anos deixará de representar cerca de 15% e passará a quase metade do total — 37,8%.

A projeção indica às empresas do setor imobiliário a necessidade de um planejamento adequado a esta mudança demográfica. 

A resposta da Housi desenha um modelo com potencial para suprir as necessidades deste público crescente. O conceito em que se baseia é o Senior Living.

A estratégia para crescer entre o público 60+

A demanda gerada pelo envelhecimento da população é de soluções habitacionais que combinem autonomia, bem-estar, serviços sob demanda e integração social.

O produto da Housi, além da contratação de profissionais de auxílio, inclui ambientes planejados para estímulo cognitivo, convivência e qualidade de vida.

No cerne, está a integração a uma plataforma tecnológica proprietária. Para este ano, estão previstos 15 empreendimentos no setor imobiliário incluídos no formato Senior Living. O objetivo é ampliar de forma consistente a presença da marca neste segmento.

Higienópolis inaugura a tese de Senior Living da empresa

O marco de estreia, e prova real da estratégia, será o projeto Vitacon Senior powered by Housi, em Higienópolis, bairro tradicional de São Paulo. Características técnicas do empreendimento, com data que ainda será anunciada, incluem:

  • Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 400 milhões, 
  • Aproximadamente 400 unidades, 
  • Metragens que variam de 27 e 85 metros quadrados, 
  • Exclusividade para público acima de 60.

O projeto inaugura uma nova fase na atuação conjunta entre a Vitacon e a Housi. Segundo a companhia, ele marca o primeiro de uma série de lançamentos previstos para bairros estratégicos da capital paulista, como Perdizes, Jardins e Vila Mariana. 

A proposta é traduzir, em escala urbana, a visão do Senior Housi: unir moradia, serviços, tecnologia e bem-estar em um produto alinhado às necessidades do morador brasileiro maduro.

Do ponto de vista econômico, o potencial do segmento é expressivo 

De acordo com a Redirection International, o mercado brasileiro de cuidados essenciais para idosos deve crescer 7,5% ao ano até 2030. 

A chamada Economia Prateada movimentou cerca de R$ 1,8 trilhão no Brasil em 2024 e pode atingir R$ 3 trilhões até 2030, quase dobrando de tamanho em menos de duas décadas. 

No cenário global, esse mercado já ocupa a terceira posição entre as maiores atividades econômicas do mundo, com movimentação anual estimada em US$ 15 trilhões.

Além do público sênior, a Housi vem aprofundando estudos e dados relacionados à saúde e bem-estar em diferentes faixas etárias, incorporando esses aprendizados ao desenvolvimento de novos projetos no setor imobiliário

 

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliário

Mais de Bússola

Viral nem sempre cria vínculo: por que escala sem humanidade não sustenta marca?

Opinião: setor farmacêutico não avançará sem o conceito de farmacoeconomia

A estratégia da empresa criativa que atraiu os principais players no mercado da música

Opinião: avanços em sistemas de bateria são pilar da transição energética

Mais na Exame

Negócios

Este desafio está tirando o sono de uma startup que entrega nas favelas

Mundo

Tempestade de inverno mata ao menos 23 pessoas e paralisa os EUA

Revista Exame

Os 50 melhores filmes do ano, segundo mais de 120 críticos do Brasil

Economia

Maior refinaria da Índia vai aumentar compra de petróleo do Brasil, diz site