Empresas do setor imobiliário seguem apostando em moradias 60+

A proptech de moradia inteligente Housi está investindo nos brasileiros com idade acima dos 60 anos. O produto, Senior Housi, propõe moradia com serviços no modelo pay-per-use, com contratação de acompanhantes e fisioterapeutas.

A estratégia, que pode totalizar até R$ 3 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em 13 empreendimentos em 2026, é uma resposta direta às previsões do IBGE:

Até 2070, a população acima de 60 anos deixará de representar cerca de 15% e passará a quase metade do total — 37,8%.

A projeção indica às empresas do setor imobiliário a necessidade de um planejamento adequado a esta mudança demográfica.

A resposta da Housi desenha um modelo com potencial para suprir as necessidades deste público crescente. O conceito em que se baseia é o Senior Living.

A estratégia para crescer entre o público 60+

A demanda gerada pelo envelhecimento da população é de soluções habitacionais que combinem autonomia, bem-estar, serviços sob demanda e integração social.

O produto da Housi, além da contratação de profissionais de auxílio, inclui ambientes planejados para estímulo cognitivo, convivência e qualidade de vida.

No cerne, está a integração a uma plataforma tecnológica proprietária. Para este ano, estão previstos 15 empreendimentos no setor imobiliário incluídos no formato Senior Living. O objetivo é ampliar de forma consistente a presença da marca neste segmento.

Higienópolis inaugura a tese de Senior Living da empresa

O marco de estreia, e prova real da estratégia, será o projeto Vitacon Senior powered by Housi, em Higienópolis, bairro tradicional de São Paulo. Características técnicas do empreendimento, com data que ainda será anunciada, incluem:

Valor Geral de Vendas (VGV ) estimado em R$ 400 milhões,

Aproximadamente 400 unidades,

Metragens que variam de 27 e 85 metros quadrados,

Exclusividade para público acima de 60.

O projeto inaugura uma nova fase na atuação conjunta entre a Vitacon e a Housi. Segundo a companhia, ele marca o primeiro de uma série de lançamentos previstos para bairros estratégicos da capital paulista, como Perdizes, Jardins e Vila Mariana.

A proposta é traduzir, em escala urbana, a visão do Senior Housi: unir moradia, serviços, tecnologia e bem-estar em um produto alinhado às necessidades do morador brasileiro maduro.

Do ponto de vista econômico, o potencial do segmento é expressivo

De acordo com a Redirection International, o mercado brasileiro de cuidados essenciais para idosos deve crescer 7,5% ao ano até 2030.

A chamada Economia Prateada movimentou cerca de R$ 1,8 trilhão no Brasil em 2024 e pode atingir R$ 3 trilhões até 2030, quase dobrando de tamanho em menos de duas décadas.

No cenário global, esse mercado já ocupa a terceira posição entre as maiores atividades econômicas do mundo, com movimentação anual estimada em US$ 15 trilhões.

Além do público sênior, a Housi vem aprofundando estudos e dados relacionados à saúde e bem-estar em diferentes faixas etárias, incorporando esses aprendizados ao desenvolvimento de novos projetos no setor imobiliário.