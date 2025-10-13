Moradia de alto padrão para os 60+: o plano do São Pietro para crescer em 'senior living'

De olho no crescimento expressivo da população prateada, que nas próximas duas décadas deve se tornar a maior parcela da pirâmide etária brasileira, o Grupo São Pietro, que administra hospitais e clínicas, lançou um braço imobiliário voltado exclusivamente para o público 60+, o São Pietro Sênior.

Inspirado em referências da Europa e dos Estados Unidos, a empresa lançou, há um ano, seu primeiro empreendimento em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras. Duas novas operações foram anunciadas: uma segunda na capital gaúcha e outra no município de Canela.

Os planos de expansão já preveem as primeiras unidades fora do Rio Grande do Sul. Em breve o São Pietro Senior deve anunciar unidades de alto padrão em Camboriú (SC), além de projetos em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso.

Primeira unidade do São Pietro Senior, em Porto Alegre (Divulgação)

Economia prateada

Segundo dados do Estudo Tsunami60+, até 2050 o Brasil deve se tornar o sexto país mais velho do mundo, com 68,1 milhões de idosos. A explicação para esse fenômeno é bastante simples: estamos tendo menos filhos e vivendo mais tempo.

No país, a taxa de natalidade passou de seis filhos por mulher na década de 1960 para 1,7 filho por mulher em 2017; a expectativa de vida, que era de 45,5 anos em 1940, atingiu 76,6 anos em 2019. E tem mais: além de os 60+ serem um público crescente, também se destaca o seu poder aquisitivo. Para se ter ideia, a chamada economia prateada deve gerar uma receita de 16 trilhões de dólares até 2030 só no Brasil.

Essa tendência tem engajado uma ampla gama de setores e serviços voltados para pessoas idosas, incluindo saúde, transporte e, claro, moradia.

Plano de expansão

O próximo empreendimento do São Pietro Sênior será entregue em março de 2026 em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, com 143 suítes. A operação na Serra Gaúcha, em Canela, deverá ser entregue em 2029, junto ao Hub Serra Life, um complexo que conta também com escola, hospital, centro clínico, hotel e spa. Com 171 apartamentos em 14 mil m², o investimento no empreendimento é da ordem de R$ 110 milhões.

Projeto do 'senior living' do São Pietro em Canela, na Serra Gaúcha (Divulgação)

Intercâmbio de moradias

A ambição do São Pietro é se tornar referência em moradias premium para a terceira idade, possibilitando, inclusive um intercâmbio entre os empreendimentos.

"Dentro da nossa estratégia de Grupo, os residentes que estão em Porto Alegre, a partir do momento que a unidade de Canela e outras estiverem prontas, eles poderão também usufruir destas para passar uma temporada ou alguns dias, ou seja, a possibilidade de intercâmbio entre os sênior livings", contextualiza Daniel Giaccheri, sócio-fundador do Grupo. "É algo inédito, seremos a primeira operação no Brasil que proporcionará isso”, finaliza.

Giaccheri diz que a primeira operação do São Pietro Sênior foi bem sucedida, com grande interesse de investidores pelo modelo de sênior living proposto pela operadora, que ser replicado em todo o país. Projeto em Camboriú ainda não tem data de entrega (Divulgação)

Conceito

Inaugurado em maio de 2024, o primeiro empreendimento do São Pietro Sênior 6 mil m² distribuídos em cinco pavimentos, com 114 suítes privativas de 21 a 61 m².

Além da moradia, os moradores contam com o apoio de uma equipe multidisciplinar, com enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos e especialistas em cuidados paliativos. Há uma sala para urgências e postos de enfermagem em cada andar.

O acompanhamento é feito por prontuário eletrônico, que organiza organiza a rotina de medicamentos e lista a evolução do quadro de saúde dos moradores. Os inquilinos têm pulseiras que disparam sinais em caso de emergências, como quedas, e colares com GPS para atividades fora do edifício.

Cada vez ocorre a entrada de um novo morador, ele é acompanhado pela equipe por 7 dias e passa por uma análise de suas demandas individuais.

“É um projeto disruptivo, com foco na qualidade de vida, na dignidade e na longevidade", afirma Luciano Zuffo, sócio-fundador do Grupo São Pietro. "Em um ano de operação, vemos diariamente o impacto positivo que esse modelo tem gerado tanto para os moradores quanto para suas famílias", completa.