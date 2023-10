Em parceria estratégica, Livelo e Unicred permitem transferência de pontos

A partir de hoje, dia 24 de outubro, cooperados da Unicred poderão transferir seus pontos acumulados para a Livelo, maior empresa de recompensas do país. A iniciativa contempla os participantes do programa de fidelidade Único, e tem o objetivo de ampliar as possibilidades de uso dos pontos adquiridos através dos gastos com os cartões de crédito da Unicred.

A parceria vai reforçar a presença e a autoridade de ambas as marcas, agregando valor através da abrangência de serviços oferecidos. Para a Livelo, que busca ampliar sua capilaridade, a principal vantagem está no aumento do poder de compra e de soluções de fidelidade para o cliente.

“Queremos fazer parte do cotidiano das pessoas, mostrando que é possível viver melhor com pontos e garantindo que elas escolham como querem usar seu saldo, desde viagens, produtos e até cashback”, destaca Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

Como a iniciativa funciona?

Os cooperados poderão transferir seus pontos para a Livelo a partir desta terça-feira (24/10), pelo site ou aplicativo da cooperativa. Cada ponto “Único” transferido para o programa de recompensas equivale a um ponto Livelo e a quantidade mínima de transferência é de 5 mil pontos, que serão creditados em até 48 horas.

É necessário ser cadastrado na Livelo, fazer o login na plataforma do Programa de Fidelidade Único, selecionar a opção “Milhas” e escolher a Livelo. Depois, basta informar a quantidade de pontos que serão transferidos e concluir a transação.

Valorização e ampliação

Para a Unicred, instituição financeira cooperativa focada em soluções financeiras para profissionais da saúde, a parceria permite ampliar as vantagens do programa Único e faz parte da sua estratégia para fomentar novos planos de vantagem diferenciados e alinhados aos seus valores e propósitos.

"A Unicred sempre busca implementar serviços e soluções que atendam às necessidades dos nossos cooperados e que contribuam para o seu desenvolvimento econômico e social. A parceria com a Livelo é mais um passo nesse sentido, pois permite que eles tenham acesso a um universo de possibilidades de recompensas", conclui Giuliano Rosado, Superintendente de Estratégia de Negócios da Unicred.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Livelo lança solução que permite o acúmulo de pontos com notas fiscais

Setor de óleo e gás discute impacto da reforma tributária

Empresas negociam dívidas tributárias com contrapartidas relacionadas a ESG