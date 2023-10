Varejo: parceria entre grandes empresas oferece programa inédito de benefícios

A SafraPay, empresa de adquirência do Banco Safra, está anunciando uma parceria inédita no mercado em conjunto com a CRM&Bônus, maior empresa de giftback do País. Todas as transações realizadas em máquinas SafraPay vão gerar um cash back de 25% do total gasto em vale-bônus para o cliente. A operação fica limitada a 250 vale-bônus por transação ou 1 mil vale-bônus ao todo.

Como funciona?

O cliente final que for a um restaurante, por exemplo, e pagar R$ 100 por meio de uma máquina SafraPay habilitada, receberá créditos no valor de 25 vale-bônus para utilizar na rede credenciada à CRM&Bônus, que conta com estabelecimentos como Arezzo, Rihappy, Chili Beans, The North Face, Rubayat, Adidas, L’Occitane, Melissa, Vivara, entre outros.

O cliente que faz a transação pode utilizar qualquer cartão cadastrado e resgatar o benefício em uma das mais de 20 mil lojas credenciadas à CRM&Bônus. A única exigência é que a transação original – a que gera o benefício - seja realizada através de uma máquina SafraPay com um cartão e telefone cadastrados na própria máquina ou na página da campanha. Para o resgate e gestão do benefício, o cliente deverá apenas baixar o aplicativo da CRM&Bônus.

Diferencia competitivo para clientes

A parceria tem cumpre meta de reforçar o posicionamento diferenciado e focado em valor que a SafraPay tem adotado. O objetivo é oferecer aos clientes maior valor agregado. A intenção da Safrapay é ser percebida como uma parceira no negócio do cliente, que o apoia a vender mais, a ser mais eficiente e inovador. Essa parceria trará um diferencial competitivo para os clientes, ao dar a eles a oportunidade de oferecer a seus próprios clientes um amplo programa de benefícios, sem custo adicional por 12 meses.

É, portanto, uma estratégia inteligente, um ganha-ganha no qual os lojistas clientes da SafraPay atraem mais consumidores para seus estabelecimentos com o benefício. Já os clientes da CRM&Bônus aproveitam um aumento na demanda e no movimento em seus estabelecimentos conveniados, originada por clientes que buscam oportunidade de uso dos vale-bônus.

Mudança no posicionamento

A SafraPay tem investido para garantir uma mudança significativa no posicionamento. Hoje, a Safrapay é uma plataforma de soluções completas no mundo físico, digital e financeiro. A meta da empresa é continuar oferecendo tecnologia de ponta para o pequeno e grande empreendedor, com um ecossistema de produtos e serviços unificado. A SafraPay segue fazendo movimentos para estabelecer uma proposta de valor de maneira ampla a seu público, com o objetivo de fidelização cada vez maior da base de clientes.

Com mais essa iniciativa, a plataforma aproxima-se dos estabelecimentos, além dos clientes pessoa física destes estabelecimentos e a CRM&Bônus aumenta seus canais de distribuição, em uma estratégia inédita no mercado, que visa mudar a tradicional relação entre o consumidor final e a máquina pela qual são feitos os pagamentos. Num mercado cada vez mais massificado, esta ação demonstra a capacidade de inovação da SafraPay, com o objetivo de criar uma cultura nova de valor agregado para os clientes.

