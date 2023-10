Livelo lança solução que permite o acúmulo de pontos com notas fiscais

A Livelo, maior empresa de recompensas do país, lança hoje uma solução exclusiva no aplicativo da marca em que os 43 milhões de clientes do programa poderão acumular pontos escaneando ou digitando o número das notas fiscais, dentro de um universo de ofertas disponíveis dentro do produto.

Com isso, a empresa busca ampliar sua presença no mundo físico e reforça a já consolidada atuação do programa de recompensas no meio digital. Outra vantagem competitiva é que a nova solução é capaz de agregar valor ao estabelecimento comercial, físico ou digital, que oferece a recompensa de juntar pontos Livelo aos clientes. Além de incrementar o argumento de venda, os lojistas terão autonomia para selecionar quais estabelecimentos e produtos possibilitam o acúmulo de pontos, podendo escolher itens específicos ou até mesmo todo o catálogo.

“A inovação faz parte do DNA da Livelo. Com essa novidade, nós trazemos benefícios para nossos clientes e parceiros comerciais. Os participantes terão mais uma forma de juntar pontos com ações rotineiras, potencializando seus gastos”, conta Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

Consolidação no mercado

A Livelo se consolidou como o maior programa de recompensas do país, alcançando lucro líquido de R$ 846,1 milhões e faturamento de R$ 4,8 bilhões, aumentos de 84% e 44%, respectivamente, em comparação a 2021, e chegando a uma base de mais de 43 milhões de clientes. Os resultados de 2022 mostram que a companhia manteve o cliente como foco do negócio e priorizou a inovação e o desenvolvimento de novos benefícios oferecidos aos consumidores.

“Os estabelecimentos e lojas terão a Livelo como aliada para oferecerem mais benefícios e impulsionarem as vendas com um novo argumento comercial”, finaliza o executivo.

Ao longo dos próximos meses, a empresa possui planos para levar a solução para parceiros comerciais de diversos segmentos, como restaurantes, supermercados e grandes indústrias.

