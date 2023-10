De Minas para a Universidade de Oxford, na Inglaterra

Como muitos brasileiros, Luiza Costa tinha o sonho de estudar em uma universidade de excelência no exterior, mas a falta de recursos a desencorajava profundamente. A perspectiva mudou quando ela conheceu o programa Alcance Prep, do Instituto Four, que lhe concedeu tudo que era necessário para chegar à sua posição atual como mestranda da Universidade de Oxford na Inglaterra.

“Hoje, 4 de Outubro, estou em minha segunda semana em Oxford, iniciando meus estudos em Avaliação de Políticas Públicas e tendo acesso aos prédios, aulas, pessoas fantásticas e oportunidades de uma das universidades mais antigas da humanidade “, afirma Luiza.

Mineira, Formada em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Luiza atingiu seu objetivo após meses de dedicação, trabalho e muita ajuda de professores, mentores, da sua família e rede de apoio. Com os recursos oferecidos pelo Alcance Prep ela pode se inscrever nos processos seletivos que desejava e foi aprovada em Oxford com cobertura integral da prestigiosa Bolsa e Programa de Lideranças Weindenfeld and Hoffmann Trust.

Como Luiza conseguiu a bolsa?

Em 2022, a mestranda conheceu o Alcance Prep em um evento sobre liderança. “Na ocasião pude conversar com os participantes do programa e conhecer suas histórias, o que me encorajou muito a iniciar a jornada de aplicações”, conta.

Com foco na transformação social por meio da educação e formação de líderes, o programa visa fomentar a equidade social, racial e econômica por meio do acesso de pessoas negras, pardas e indígenas a programas internacionais de mestrado profissional em algumas das melhores universidades do mundo. Para Luiza, o suporte oferecido foi essencial, lhe permitindo realizar o sonho e potencializar sua trajetória profissional, impulsionando a carreira para muito além do planejamento inicial.

“Meses depois (de me inscrever no programa) eu me vi aprovada para participar do Alcance e iniciando minha aplicação para estudar em universidades do Reino Unido, incluindo a Universidade de Oxford, minha primeira opção. O programa Alcance me forneceu encorajamento, bolsa de estudos em inglês e apoio financeiro para que eu pudesse passar por cada etapa da seleção da Universidade. Em adição a isso, a parte mais importante: uma rede de pessoas direcionadas a se qualificar no exterior para poder transformar a realidade de onde vieram”.

O Programa Alcance Prep

O Alcance existe desde 2020, como parte da Iniciativa Alcance da Fundação Lemann, mas em 2022 passou a contar com a curadoria e expertise do Instituto Four na seleção e acompanhamento de talentos para atrair e desenvolver novas lideranças mais plurais e inclusivas.

Para isso, o programa seleciona todos o ano 25 candidatos e os prepara por meio de uma metodologia de suporte, acolhimento e apoio técnico, dando a eles as ferramentas necessárias para escrever uma história de sucesso na sua aplicação para o exterior.

“Somos um potencializador de carreiras para quem não tem condições financeiras de buscar esse tipo de formação acadêmica no exterior. Historicamente, aqueles que têm essa experiência internacional voltam para o Brasil e têm acesso a oportunidades melhores e com maiores salários. Há muito poucas pessoas pretas, pardas e indígenas que seguem esse caminho de desenvolvimento profissional. Esse é o nosso maior propósito. Democratizar o acesso e gerar oportunidades para que pessoas com esse perfil racial ocupem altos cargos em grandes organizações. Só assim teremos um mundo corporativo mais representativo”, explica Wellington Vitorino, fundador e CEO do Instituto Four.

Vagas abertas

O Instituto Four recebe até o dia 30 de novembro inscrições para a seleção dos participantes do novo ciclo do programa preparatório. O resultado deve sair na segunda quinzena de dezembro.

Os selecionados receberão uma bolsa de estudo por dois anos que inclui cursos de inglês, workshops, acompanhamento e orientação em todas as etapas do processo de seleção nas universidades no exterior, incluindo custeio das taxas dos testes de proficiência, com o objetivo de conseguirem vagas para estudar pós-graduação nas melhores universidades do mundo.

Os interessados em participar do Programa Alcance Prep precisam ser brasileiros, pretos, pardos ou indígenas, terem graduação completa (ou em processo de conclusão) e interesse em cursar programas de mestrado ou pós-graduação profissional no exterior.

O objetivo do programa é viabilizar que mais talentos brasileiros como Luiza tenham acesso a pós-graduação em instituições como Harvard, Stanford, MIT, Oxford (Inglaterra), UCLA (EUA), Universidade de Toronto (Canadá), Universidade Columbia e outras instituições selecionadas de renome internacional.

Para a mestranda, não há felicidade maior que o sucesso adquirido durante toda a trajetória. “Meu sentimento é de alegria e muita gratidão a Deus por cada momento e cada pessoa que me apoiou para chegar até aqui. Agradeço também a equipe e amigos do programa Alcance que viabilizaram parte importante dessa conquista. Meu desejo é viver com intensidade essa jornada, ser transformada por ela e poder, em seguida, transformar outras realidades com o conhecimento e vivências que irei adquirir", conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Saúde mental gera resultados em todas as esferas

Alta Performance: descobrindo o poder da comunicação eficaz

Um trabalho que hoje é nosso, amanhã pode não ser mais; e está tudo bem