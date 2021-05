Veja 4 motivos para manter os planos de estudar no exterior

Por Bússola

Com o cenário trazido pela pandemia do coronavírus, parece ser impossível estudar fora do Brasil. Contudo, o tempo de isolamento, pode ser útil para se organizar e planejar tudo com calma. A Bússola pediu ao LAIOB (Latin America Institute of Business), que organiza viagens de estudo e de imersão no exterior, para elencar quatro motivos por que você deve manter os planos de adquirir a certificação internacional em cursos executivos fora do país e tirar o melhor dessa experiência. Veja abaixo.

1-Crescimento pessoal e profissional

As vantagens e impactos na vida de quem vive uma experiência internacional são inúmeros, mas destaca-se o aumento da independência, da maturidade e da autonomia. Além do mais, uma vez que a pessoa é exposta a diferentes situações e vivências, também trabalha aspectos socioemocionais, como a flexibilidade e a adaptabilidade, habilidades cada vez mais valorizadas por empresas e profissionais.

2-Networking e currículo diferenciado

Fazer networking é a melhor oportunidade para expandir seus contatos de mercado. Enquanto estiver fazendo o curso no exterior, essa será uma grande chance para dar um avanço na carreira, prospectar oportunidades de trabalho e manter contato com pessoas relevantes, principalmente em sua área de atuação.

3-Conhecer novas culturas

Viajar para um outro país é sempre uma troca riquíssima. Durante o período de estudo, você vai conhecer novos costumes, pessoas, locais, hábitos e comidas. Além disso, será uma ótima oportunidade para praticar o idioma local do país que escolheu.

4-Preparação

Se os planos estão concretizados, o momento pode ser de incerteza quanto à possibilidade da viagem ou indecisão sobre a preparação. No entanto, se você ainda está se planejando o período de estudos, os próprios preparativos, como a pesquisa da universidade, o local de estadia e a definição dos gastos extras, acabam se transformando em autoconhecimento: há muitos aprendizados já nessa etapa.

