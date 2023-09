Alta Performance: descobrindo o poder da comunicação eficaz

Por Joel Jota*

A comunicação eficaz pode ser uma ferramenta poderosa, não importa em qual posição ou setor você esteja. Use a comunicação para motivar ações e alcançar as metas que você estabeleceu para si mesmo.

Antes, o primeiro medo das pessoas era o medo de morrer e o segundo, o medo de falar em público. Hoje, falar em público está em primeiro. Mas o que as pessoas não percebem é que elas não têm medo de falar em público, mas sim, de falhar em público.

Em 2018, iniciei uma grande mudança na minha carreira, saindo do regime CLT e me tornando um empreendedor em tempo integral. Ao longo da minha carreira, aprendi a importância da comunicação, não apenas profissionalmente, mas também em meus relacionamentos pessoais.

A comunicação é, sem dúvida, a habilidade mais valiosa do mundo. Ela pode levar ao sucesso financeiro, influência e a criar fortes relacionamentos pessoais. Comunicação se provou ser uma habilidade essencial para o desenvolvimento em qualquer carreira, e são cada vez mais valorizadas pelos empregadores.

Muitas vezes, a comunicação torna-se ineficiente quando ocorre omissão, distorção e generalização da informação. Isso pode levar a uma série de problemas em diferentes áreas da vida. Desde conflitos em relações pessoais até problemas em uma empresa. O principal problema na comunicação é a falta de especificidade.

Da mesma maneira que a comunicação eficaz pode ser benéfica, a má comunicação pode levar a diversos problemas. Isso inclui mal-entendidos, prejuízos e até mesmo conflitos sérios.

A comunicação é um assunto que nunca sai de moda. É crucial para entender e ser entendido, resolver problemas complexos e promover a aprendizagem. Grandes comunicadores como Oprah Winfrey, Jesus Cristo, Nelson Mandela, Barack Obama e Aristóteles se destacaram não apenas por suas palavras, mas pela maneira como as transmitiram.

Como aprender a se comunicar

Na minha experiência, aprender a comunicar efetivamente não foi uma jornada instantânea. Houve muitos estágios, desde dar aulas de natação na Bolívia, ensinar na praia, transmitir conhecimento através da internet, até apresentações em grandes palcos.

Todas essas experiências me ajudaram a entender que a comunicação vai além das palavras. A linguagem corporal, pausas, gestos, tom de voz, tudo faz parte da mensagem que estamos tentando passar. E o mais importante, a habilidade de comunicação é algo que se pode aprender e melhorar com a prática e a perseverança.

Hoje, quando as pessoas olham para mim, famoso na internet, é preciso lembrar das histórias que ocorreram nos bastidores. A coragem, a convicção e o treino que foram necessários para que eu alcançasse o lugar onde estou agora.

Quando eu comecei a nadar, eu não era o melhor nadador, nem o melhor comunicador. Mas o treino é muito importante. Você se aperfeiçoa com a prática e a repetição.

Depois de décadas de trabalho duro, agora tenho milhões de seguidores. Isso é porque eu continuava treinando e refinando minha habilidade de comunicação. Eu usei várias plataformas para isso: escrevi livros, hospedei podcasts, criei vídeos no YouTube.

Treinamento é o segredo

Tudo se resume a treino, disciplina e paciência. Não importa se as coisas não saem perfeitas no início. Por exemplo, meu primeiro livro foi impresso de cabeça para baixo! Mas eu não desisti. Eu continuei tentando e corrigindo meus erros. Isso é parte do processo.

Três pontos importantes para a comunicação eficaz:

deseja transmitir. Clareza: Ser claro na mensagem que se Cativar: Atrair a atenção e o interesse do interlocutor. Convencer: Mostrar sinceridade, verdade e argumentos de peso.

O enriquecimento pessoal e o sucesso muitas vezes são decorrentes de uma boa comunicação. Ser capaz de influenciar um grupo grande de pessoas, seja através de palavras ou ações, demonstra habilidade de comunicação efetiva.

*Joel Jota é ex-atleta da seleção brasileira, escritor best-seller, treinador de Alta Performance, CEO da Jota Company e empresário

