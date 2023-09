Saúde mental gera resultados em todas as esferas

Por Elisa Mendoza*

Em um mundo cada vez mais competitivo e individualizado, a saúde mental se tornou uma preocupação em todas as esferas da sociedade, e o ambiente de trabalho não é uma exceção. Embora a sociedade esteja cada vez mais consciente da importância de se investir na saúde física, ainda se negligencia muito a saúde mental, um componente igualmente crítico do bem-estar geral.

Saúde mental no ambiente profissional

Nas empresas, a saúde mental dos colaboradores é afetada por diversos fatores, desde a sobrecarga de atividades e o estresse relacionado às responsabilidades, até o ambiente laboral e as relações interpessoais. Dificuldades emocionais no ambiente profissional podem se manifestar de diversas formas, entre elas a ansiedade, depressão, burnout e problemas do sono, todos contribuindo para a diminuição da produtividade e do bem-estar dos colaboradores.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a depressão e a ansiedade têm um impacto econômico significativo, estimando que essas condições custam à economia global, cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade. Portanto, investir em saúde mental não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também faz sentido em termos de resultados de negócios.

Empresas estão começando a implementar programas de saúde mental no local de trabalho, reconhecendo que a prevenção é sempre o melhor caminho. Estes programas podem incluir ações de informação sobre a importância do cuidado psicológico, workshops de gestão de stress, serviços de aconselhamento, além de políticas de trabalho flexível, para ajudar a equilibrar as demandas da vida profissional e pessoal. Um ambiente de trabalho que se preocupa o bem-estar mental, também incentiva a comunicação aberta sobre o assunto, diminuindo, consequentemente, o estigma associado a esses problemas.

Cultura voltada para o bem-estar

A criação de uma cultura empresarial que valoriza e cuida da saúde mental dos funcionários, aumenta a retenção de talentos, melhora a produtividade e promove um ambiente mais saudável e feliz. A companhia deve implementar ações e programas de saúde mental, com o intuito de não apenas melhorar a vida de seus funcionários, mas também fortalecer a sua produtividade, criatividade e comprometimento com a organização.

Também é essencial que os líderes estejam comprometidos com o tema e demonstrem esse compromisso através de suas ações. Isso significa fazer da saúde mental uma prioridade estratégica, promovendo uma cultura de abertura e inclusão, e fornecendo recursos adequados para apoiar os funcionários.

Ao se preocupar e cuidar da saúde mental de seus colaboradores, as empresas não apenas estão investindo no bem-estar de seus funcionários, mas também colhendo os benefícios em termos de produtividade, desempenho e reputação corporativa. É hora de colocar a saúde mental em primeiro lugar e criar ambientes que priorizem o cuidado, o acolhimento e a compreensão.

*Elisa Mendoza é diretora de Recursos Humanos da MSD Brasil

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

É preciso colocar a saúde na linha de frente das empresas

Saúde mental no trabalho e por que criar uma cultura de bem-estar

Por que potencializar a diversidade de gerações?