Um trabalho que hoje é nosso, amanhã pode não ser mais; e está tudo bem

Por Alice de Salvo Sosnowski*

O sucesso profissional é uma busca incessante. Desejamos ter bons empregos, criar empresas bem-sucedidas, assumir posições de destaque, mas muitas vezes esquecemos que isso são conquistas passageiras.

Um trabalho que hoje é nosso, amanhã pode não ser mais. A promoção que tanto desejamos pode se tornar irrelevante com o tempo. Casas, carros, roupas elegantes nos trazem conforto e status, mas são apenas empréstimos temporários. Um dia, alguém irá ocupar a casa que construímos, dirigirá o carro que escolhemos e até a roupa irá se desgastar com o tempo. A posse material é fugaz, assim como o sucesso é uma ilusão passageira.

A filosofia estoica, que foi criada na Grécia antiga, e que voltou com força nesse mundo BANI (Frágil, Ansioso, Não linear e Incompreensível) diz que, ao invés de nos apegarmos à ilusão da posse, é preciso aceitar as incertezas. Isso nos torna mais resilientes e capazes de encarar os desafios com serenidade e a compreensão de que nada é realmente nosso, exceto o controle sobre nossas próprias reações e escolhas.

A filosofia do estoicismo

O estoicismo ensina que devemos focar no momento presente: a única coisa que é nossa de fato. Isso não significa que não devemos planejar ou aprender com nossas experiências, mas sim que nossa atenção principal deve estar no aqui e agora. Compreender isso nos ajuda a desapegar-nos da busca incessante pelo que é efêmero e um dia vai acabar.

A ideia de que nada é realmente nosso é uma lição poderosa. Ela nos lembra de abraçar a efemeridade da vida e valorizar o presente. Devemos ser gratos pelo que temos, mas também estar preparados para deixar ir quando chegar a hora. Isso não significa viver na ansiedade da perda, mas sim viver com consciência, apreciação e amor pelo que está ao nosso alcance agora.

Na busca por significado e felicidade, a compreensão de que a posse é uma ilusão nos liberta para encontrar a verdadeira riqueza na experiência de viver o agora.

Para uma mente mais tranquila

Em tempos de pressões diárias, a filosofia estoica nos guia para uma vida mais equilibrada e uma mente mais tranquila. Aceite esta jornada de 30 dias para cultivar a paz interior e a resiliência. #desenvolvimentopessoal #softskills #opulodogato

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor©, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia

