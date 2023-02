Por Danilo Maeda*

Pois é, sucumbi à tentação da pauta fácil e resolvi perguntar ao ChatGPT algumas coisas sobre sustentabilidade. Será que a ferramenta de inteligência artificial (IA) oferece respostas adequadas sobre o tema? Veja abaixo algumas respostas:

O que é sustentabilidade?

Para a questão inicial, a ferramenta foi bem precisa. Segundo a IA, “sustentabilidade é um conceito que busca equilibrar a satisfação das necessidades humanas com a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, garantindo a qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. Isso inclui aspectos ambientais, econômicos e sociais.” A definição está bem alinhada com o que encontramos no relatório Brundtland, que define desenvolvimento sustentável como aquele que “atende as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”.

E ESG?

Novamente, uma resposta bastante adequada. Aparentemente, a ferramenta está bem calibrada para questões mais gerais e utiliza-se de boas fontes de consulta, que resultam em definições como a de ESG “é um conjunto de critérios usados para avaliar a sustentabilidade financeira de uma empresa ou organização, levando em conta questões ambientais, sociais e de governança corporativa. A avaliação ESG é utilizada por investidores, instituições financeiras e outros interessados em entender o impacto de uma empresa em questões de sustentabilidade e a forma como ela lida com questões sociais e ambientais”. Aliás, a resposta do ChatGPT demonstra um entendimento mais preciso que o de muitos falsos especialistas que aparecem sempre que um novo tema ganha atenção do mercado.

E nas perguntas mais específicas?

Ainda assim, as respostas podem ser consideradas razoavelmente adequadas. Quando perguntei qual é o maior desafio para a sustentabilidade empresarial no Brasil, a ferramenta não quis escolher um só aspecto e respondeu com uma lista de questões, como “falta de regulamentação”, “falta de conscientização dos empresários”, “falta de investimento em tecnologias e práticas sustentáveis”, “falta de transparência” e “falta de engajamento dos stakeholders”. Concordo em partes, especialmente com o último item.

Em outra questão temática, quis saber como conter as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Novamente, a IA respondeu com uma lista, mas desta vez a resposta foi incompleta. São mencionadas cinco estratégias com um pequeno texto que comenta cada uma delas (a saber: Energia renovável, Transporte sustentável, Agricultura sustentável, Eficiência energética e Políticas públicas), mas o controle do desmatamento - nosso principal vetor de emissões - sequer é mencionado.

Enfim, daria para continuar a brincadeira com vários outros temas relevantes. Te convido a fazer isso, é um exercício interessante. Você notará, por exemplo, que em perguntas complexas o ChatGPT tende a utilizar respostas “ensaboadas”, com listas de fatores que correspondem mais ou menos ao senso comum, como fez quando perguntei como resolver a desigualdade social do Brasil.

Enfim, mais do que a interação com uma ferramenta que pode ser fascinante (e assustadora), é relevante acompanhar a evolução deste campo e suas implicações no desenvolvimento sustentável. Estamos moldando o futuro no qual tecnologias como esta possuem um papel crucial. Por isso precisamos entendê-las e vivenciá-las. Mas se você quiser que eu responda como será esse tal futuro, prepare-se para uma resposta ensaboada com uma lista de possibilidades.

* Danilo Maeda é head da Beon, consultoria de ESG do Grupo FSB

