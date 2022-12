Bússola & Cia: gás natural pode garantir independência energética do Brasil

Levando-se em conta que o Brasil possui gás natural em abundância e ainda não tem demanda firme suficiente para manter os poços em plena produção, é importante olhar para este combustível como uma solução não só mais eficiente mas também mais barata e limpa, e que poderia garantir a independência energética do país. Essa é a percepção de Eduardo Antonello, consultor e fundador da Golar Power e da Macaw Energies. Para o especialista, uma das soluções práticas e imediatas seria o aproveitamento do gás natural na substituição do diesel em ônibus e caminhões pesados, contribuindo para reduzir as emissões de poluentes. “É uma alternativa de combustível de fácil transporte, seja na versão comprimida ou liquefeita. Essa transição poderia também trazer benefícios à economia, reduzindo o custo do frete rodoviário”, afirma Antonello. Segundo ele, uma vez liquefeito, o gás natural transportado teria um volume energético similar ao do diesel, podendo igualmente ser transportado e entregue nos locais de consumo.

Oscar dos eventos

A Atmo Digital se consagra vencedora em cinco categorias do Prêmio Caio 2022, conhecido como o Oscar dos Evento. Promovida pela revista Eventos, a premiação realizada em 15 de dezembro, tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e profissionais da Indústria Brasileira de Eventos e Turismo, proporcionando reconhecimento desses profissionais no segmento e na mídia. A Atmo Digital criou o conceito eventech, após a pandemia impactar o setor em 2021. Criou sua própria plataforma digital e criptografada para a realização de eventos híbridos, e essa transformação e evolução dos negócios da companhia a tornou vencedora do Prêmio Caio deste ano.

Incentivo na distribuição

A MM12 foi a agência escolhida para impulsionar o Clube de Profas, programa de incentivo da Profarma Distribuição. A empresa do Grupo Profarma atua na distribuição de medicamentos e produtos de higiene e beleza para milhares de farmácias no país. Com 3,5 mil colaboradores e 14 centros de distribuição no Brasil, a companhia acaba de lançar o Clube de Profas, programa de incentivo que premia sua força de vendas com Profas — a moeda virtual da Profarma — e pontos por meio de campanhas. A MM12 — agência que atua no mercado de loyalty — foi a escolhida para assessorar na implantação do programa. O foco do Clube de Profas é automatizar e personalizar ainda mais o sistema de premiação, além de criar novas possibilidades de campanhas e ações digitais.

Entre as melhores

A Fundação Dom Cabral (FDC) acaba de ser recertificada pelo Equis (European Quality Improvement System), com validade para os próximos três anos. O Equis é um sistema abrangente de avaliação de qualidade para escolas de negócios e administração. Seu rigoroso processo de revisão sinaliza a qualidade geral, a viabilidade e o compromisso de autoaperfeiçoamento da escola com alunos, empregadores e parceiros acadêmicos em todo o mundo. "A FDC é movida por inovação e senso de utilidade. Entendemos a realidade das organizações e consideramos o impacto positivo que os negócios e as lideranças podem gerar no mundo. A certificação é um reconhecimento da relevância do trabalho de centenas de educadores e profissionais que se dedicam à educação, pesquisa e conhecimento de ponta para formarmos lideranças responsáveis, organizações longevas e ambientes de negócios éticos e prósperos”, diz Antonio Batista da Silva Junior, presidente executivo da FDC. A FDC é certificada desde 2007 pelo Equis e ocupa a nona posição no ranking de educação executiva do Financial Times 2022.

Benefício no sorriso

A Smilink, healthtech do setor odontológico, pretende alcançar a marca de 2 mil parcerias em 2023, impactando mais de 4 milhões de trabalhadores no Brasil. A startup já fechou contrato com grandes companhias, como Nubank, Banco BTG, Stone e Fast Shop. “O mercado corporativo sabe da importância de assegurar qualidade de vida e bem-estar para seus talentos. Ao mesmo tempo, o interesse em tratamentos com alinhadores transparentes aumentou muito nos últimos tempos. Esses dois fatores combinados propiciaram essa maior demanda pelo benefício”, diz Pablo Inones, COO da Smilink.

Novos sócios no BMA

O BMA Advogados anuncia a promoção de três advogados a sócios do escritório, a partir de 1º de janeiro de 2023. Essa movimentação é resultado do comprometimento dos advogados com a excelência na entrega dos trabalhos e um atendimento que busca solucionar as demandas dos clientes de forma exclusiva. Entram para o quadro de sócios, o advogado Felipe Bon, da área de direitos societário, M&A e companhias abertas, o advogado Guilherme Morgulis, da área de direito concorrencial, e o advogado Rodrigo Mariani, da área de direito societário, M&A e óleo & gás.

Marketing data driven

Com quase 30 anos de história, a Mark Up, uma das principais empresas de live marketing do Brasil, estreia seu novo modelo de negócios autoral: a consultoria estratégica. A metodologia inédita, promete unir estratégias data driven de uma consultoria e execuções assertivas e disruptivas de uma agência. O novo posicionamento de negócio da empresa é baseado num modelo desenhado sob medida para cada necessidade. Os conceitos phygital e de metodologia ágil também estarão cada vez mais presentes nos projetos da Mark Up, voltado para integração entre as ações online e offline, com foco na experiência do usuário, e nas rápidas implementações e ciclos de melhoria contínua.

Natal solidário

O escritório de advocacia /asbz destinou parte do importe arrecadado em dois meses do Cashback Social ao Instituto Devolver e à Associação da Medula Óssea (Ameo). Também em parceria com o Instituto Devolver, foi criada uma campanha junto ao time interno do /asbz para fortalecer a atuação solidária arrecadando brinquedos que foram destinados à entidade. E para acrescentar aos donativos, o conselho de sócios do escritório custeou mais de 70 cestas básicas, solidariamente destinadas aos projetos do Instituto. O Cashback Social destina 0,5% do valor líquido das faturas pagas até a data de vencimento para projetos focados em ESG, por meio de alguns projetos e/ou ONGs, como Instituto Devolver, Next Generation of Lawyers e Human Rights Watch.

Bitcoins no Paraguai

A FMI, empresa brasileira pioneira em mineração de bitcoins, anuncia o início das operações no Paraguai. A companhia investiu R$ 2 milhões, em parceria com a Bit Idea, para a nova unidade de mineração no país. Com a consolidação das atividades, a expectativa é atingir o pico de 12 megawatts na mineração de bitcoin por meio das 3 mil máquinas do projeto. Esse é o segundo movimento da empresa após o anuncio da construção de um polo de mineração na Argentina. O Paraguai será o segundo país do mundo a regulamentar o mercado de criptomoedas. Além disso, tem 85% de sua energia elétrica vinda da Usina de Itaipu e 100% de sua matriz energética é produzida por fontes renováveis, o que permite que o excesso gerado seja usado pelos mineradores com preços competitivos.

Podcast

Leo Pinho, CEO e founder da Hent, acaba de colocar no ar o segundo episódio do podcast Hent Talks, que tem como convidada Beatriz Leal, da GSP Loteamentos. Os dois conversaram sobre o crescimento do mercado, as margens para o loteador e também previsões positivas para 2023. Há três anos no mercado, a Hent é uma solução de funding no setor de loteamentos, com tranches de crédito que suprem a exposição de caixa a taxas mais baixas. O podcast está disponível no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcasts

Líderes em formação

A Auddas, consultoria que atende empresas privadas com necessidade de expansão, acaba de lançar o Auddas League, para oferecer formação para donos de empresas, permitindo o entendimento das ferramentas utilizadas pela companhia, justamente para grupos que demandavam esse tipo de produto. Sob o lema "Da estratégia ao capital", a iniciativa visa permitir que sejam superadas dificuldades para alcançar o máximo desempenho de diferentes tipos de negócios. O Auddas League terá vagas limitadas, com duas turmas ao longo do ano, uma em cada semestre, que terão acesso a aulas online sobre planejamento estratégico, governança, gestão e capital, que serão divididas em oito módulos, com mais de 25 horas de conteúdo.

