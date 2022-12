Fundação Estudar lança masterclass sobre estratégia digital

A partir de amanhã, 7, a Escola de Liderança, edtech de qualificação profissional da Fundação Estudar, passa a contar com a masterclass “Estratégia e liderança das gigantes asiáticas para vencer a concorrência digital”, ministrada por Jeffrey Towson, um dos principais especialistas em estratégias digitais de empresas dos Estados Unidos, China, entre outros países.

Com o conteúdo da masterclass, o aluno entenderá o que está por trás dos fenômenos econômicos e digitais de grandes empresas asiáticas como TikTok, Shopee, Shein, entre outras, de forma a inspirá-lo a obter sucesso em novos negócios brasileiros. Também conhecerão as diferenças de lideranças que estão por trás destas empresas do mundo digital.

Na masterclass, Townson apresentará o conceito de “Fast Follower”, e porque os brasileiros têm vantagens na hora de seguir tendências e construir um negócio de sucesso. Os usuários da plataforma Escola de Liderança poderão, ainda, entender melhor de que forma atuar com propósito e formar uma forte cultura organizacional e como elas podem contribuir para a ascensão de fenômenos globais e como podem fomentar seus próprios negócios.

“Com a Escola de Liderança temos incentivado uma nova geração de líderes, com a experiência de mais de 30 anos da Fundação Estudar. Buscamos sempre trazer conteúdos relevantes e inspiracionais para os usuários da plataforma, para que consigam avançar com seus negócios de forma positiva, estratégica e inovadora”, aponta Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

