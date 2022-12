É jovem e quer aprender programação em Harvard de graça? Entra aqui

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o programa Summer Code, direcionado para jovens dos ensinos Fundamental e Médio que querem aprender a programar e realizar seus primeiros projetos. A iniciativa, gratuita e online, terá como base o CC50, curso de Harvard que foi traduzido pela instituição. O treinamento traz noções básicas de programação e apresenta linguagens de C, Python, e Javascript. Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de janeiro neste link.

O CC50 é um curso assíncrono, disponibilizado durante todo o ano pela Fundação Estudar a qualquer pessoa. No entanto, com o Summer Code, os alunos serão divididos em grupos de 10 estudantes e terão o apoio de um monitor para auxiliá-los a construir seus primeiros projetos. A monitoria começará no dia 6 de janeiro e eles terão aproximadamente um mês para concluir o trabalho.

Com mais de dez anos de existência, o CC50 é um curso introdutório. Atualizado constantemente, de acordo com inovações tecnológicas que surgem na área, a formação compreende 25 horas durante 11 semanas de estudos. Os alunos aprenderão a base teórica da ciência da programação, como C, Python e Javascript, CSS e HTML, além de conceitos de algoritmos, estruturas de dados, abstração, engenharia de software, encapsulamento, gerenciamento de recursos, segurança, engenharia de software e desenvolvimento web, além de dicas de como desenvolver e apresentar um projeto final.

O programa é dividido em três etapas: a primeira de aquecimento, a segunda de desenvolvimento, e a terceira de mão na massa. Na última etapa, o estudante coloca esse projeto em prática com ajuda dos monitores e mentores da Fundação Estudar.

