Bússola

Um conteúdo Bússola

Da sobrecarga à conexão: como os empreendedores podem superar a solidão?

A construção de redes de apoio e a busca por equilíbrio são essenciais para enfrentar a solidão no empreendedorismo e promover o crescimento sustentável dos negócios

Estamos todos em busca de crescimento e sucesso, mas é na conexão com o outro que encontramos força para continuar (Cavan Images/Getty Images)

Estamos todos em busca de crescimento e sucesso, mas é na conexão com o outro que encontramos força para continuar (Cavan Images/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15h00.

Por Justyn Lee*

Para muitos empreendedores, a jornada é solitária. Uma pesquisa recente realizada pelo Itaú Empresas em parceria com o Instituto Locomotiva revelou que:

  • 57% dos líderes de pequenas e médias empresas no Brasil sentem falta de conexão com outros empresários e especialistas, 
  • 52% relatam impactos na saúde física e mental decorrentes da rotina intensa. 

Os números são alarmantes e destacam um problema camuflado, profundamente enraizado no cotidiano desses profissionais, a solidão, o cansaço e o isolamento.

A solidão e os desafios do empreendedorismo

Embora empreender seja frequentemente descrito como a concretização de um sonho, a realidade para muitos é diferente.

Construir e gerenciar um negócio exige dedicação integral, o que muitas vezes os distancia de interações significativas e de trocas com pessoas que compartilham suas experiências. 

Essa sensação de isolamento pode ter um impacto profundo na saúde mental e na motivação, contribuindo para o aumento do estresse e do esgotamento.

Já testemunhei, em meu trabalho junto a comunidades de empreendedores, como essa carga pode ser isolante e emocionalmente desgastante. 

Lembro de conversar com empreendedores que, apesar de estarem cercados por clientes e fornecedores, se sentiam completamente desconectados.

Estratégias para combater o isolamento

O impacto da solidão pode ser devastador, mas existem caminhos para enfrentar essa questão. Em resposta ao desafio do isolamento, a criação de espaços que promovam a conexão entre empreendedores tem se mostrado uma estratégia eficaz. 

Grupos de discussão, comunidades profissionais, fóruns e encontros presenciais ou virtuais possibilitam que líderes de negócios compartilhem suas histórias, desafios e soluções. 

A troca de experiências com pessoas que vivenciam situações semelhantes gera um senso de pertencimento e colaboração, contribuindo para a diminuição da solidão e para o fortalecimento da resiliência.

Uma das iniciativas mais eficazes que tenho observado é a criação de espaços para conexão genuína. Em diversas comunidades, ajudamos a lançar grupos e encontros para empreendedores com interesses em comum

Vi a transformação que acontece quando pessoas, antes isoladas, começam a se abrir, compartilhar suas histórias e apoiar umas às outras. 

Em um desses encontros, um empreendedor que estava à beira do esgotamento compartilhou suas dificuldades e, para sua surpresa, descobriu que outros ali haviam passado por situações similares e poderiam oferecer conselhos valiosos.

Redes de apoio: a chave para o sucesso

Desenvolver e manter redes de apoio é fundamental, pois elas proporcionam um ambiente seguro onde os empreendedores podem desabafar, buscar conselhos, trocar ideias e encontrar motivação para continuar. 

Além disso, a conexão com outros empresários oferece a oportunidade de aprendizado mútuo e de construção de parcerias estratégicas, que são essenciais para o crescimento sustentável dos negócios.

Para lidar com a sobrecarga, é importante que os empreendedores estabeleçam limites claros e adotem práticas que promovam o bem-estar. Criar uma rotina equilibrada, que inclua momentos de descanso e lazer, pode ser determinante para evitar o esgotamento. 

Tirar tempo para a família, praticar hobbies, cuidar da saúde física e mental e aprender a delegar tarefas são passos importantes para aliviar o peso das responsabilidades.

A importância do apoio profissional e da tecnologia

Para aqueles que enfrentam desafios mais intensos, o apoio profissional, como a terapia, pode ser um divisor de águas. Essas são práticas que ajudam a criar estratégias para lidar com as dificuldades, além de oferecer um espaço seguro para reflexão e desenvolvimento pessoal.

A tecnologia também tem se mostrado uma aliada na luta contra a solidão. Redes como WhatsApp, Instagram, Facebook, Discord, Slack, possibilitam trocas diárias e criam uma sensação de proximidade mesmo à distância. 

Durante a pandemia, as conexões digitais mantiveram nossas comunidades vivas, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, podemos estar juntos e nos apoiar.

O valor das interações presenciais

Por mais que a digitalização tenha acelerado a conexão, a importância dos encontros presenciais não deve ser subestimada. Participar de eventos, feiras e encontros proporciona a chance de interagir pessoalmente, trocar histórias e sentir o apoio caloroso que só uma interação real pode oferecer.

O caminho para enfrentar a solidão e a sobrecarga no empreendedorismo passa pela construção de laços significativos, pela busca por equilíbrio e pela criação de redes de apoio. Compartilhe sua jornada, escute outras histórias e não tenha medo de pedir ajuda. Ninguém precisa passar por tudo sozinho. 

Estamos todos em busca de crescimento e sucesso, mas é na conexão com o outro que encontramos força para continuar. A luta contra a solidão não precisa ser um fardo isolado; juntos, é possível construir um ambiente mais saudável e propício ao crescimento pessoal e profissional.

*Justyn Lee, Community Lead da Photoroom.

 

Acompanhe tudo sobre:Empreendedorismo

Mais de Bússola

Gestores de segurança de dados ganham bem, mas estão acumulando funções, aponta pesquisa

Opinião: financiamento climático e mercados de carbono são chave para o futuro

O que fazer após sua empresa sofrer um ataque cibernético?

6 em cada 10 brasileiros estão preocupados com finanças, aponta pesquisa

Mais na Exame

Brasil

Após tempestade, 525 mil pessoas estão sem energia em São Paulo

Carreira

Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, revela segredo para se recuperar de um fracasso em 4 minutos

Mundo

EUA instam ONU a aprovar missão de 5.500 militares contra gangues no Haiti

Saúde

Doce de leite ganha espaço em dietas e se mostra aliado da hipertrofia