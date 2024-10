Gestão multitarefa e dificuldade crescimento: estudo indica desafios dos pequenos empreendedores

A maioria dos empreendedores que lideram pequenas e médias empresas no Brasil têm a intenção de expandir seu negócio no próximo ano. De modo geral, é o que apontam 60% dos entrevistados da pesquisa “Cabeça de Dono”.

No entretanto, o tamanho da empresa está diretamente ligado ao otimismo dos empreendedores com o futuro do seu negócio. O crescimento é mais esperado pelos médios empresários, chegando a 66% deste público, do que pelos pequenos (58%).

A pesquisa, realizada entre julho e agosto, traz um panorama sobre as necessidades e desafios enfrentados pelas PMEs, para jogar luz a um segmento tão importante para a economia. As pequenas e médias empresas são responsáveis por 30% do PIB e geram 50% dos empregos ativos, impactando potencialmente mais de 80 milhões de brasileiros.

O estudo, realizado pelo Instituto Locomotiva em parceria com o Itaú Empresas, ouviu 1001 homens e mulheres líderes de pequenas empresas – com faturamento anual entre R$ 360.000 e R$ 4,8 milhões anuais – e de médias empresas – entre R$ 4,8 milhões e R$ 50 milhões anuais –, nas cinco regiões do Brasil.

Gestão multitarefa e os desafios para o negócio

A falta tempo para o pequeno empreendedor se especializar ou buscar ajuda é uma das principais dores apresentadas na pesquisa. Dos 98% dos entrevistados que participam diretamente de decisões estratégicas da empresa, 37% deles assumem sozinhos todas as decisões e direcionamentos estratégicos de ao menos uma área.

Já entre os 96% que também executam tarefas operacionais, em 33% dos casos eles são os únicos responsáveis pela execução de atividades cotidianas em um ou mais setores.

“A percepção de solidão, falta de apoio ou de reconhecimento, sobrecarga e implicações na vida pessoal dos pequenos e médios empresários brasileiros é comprovada em todo o estudo ‘Cabeça de Dono’. E a palavra-chave que permeia cada desafio é ‘tempo’. O gestor que volta sua energia para dentro da empresa, focando no operacional, acaba não conseguindo se dedicar ao crescimento e evolução da sua empresa", diz Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Geralmente, os empreendedores estão mais envolvidos com os temas ligados ao comercial, entrando um pouco menos nos assuntos especializados, como jurídico e tecnologia da informação.

Entre os pequenos empresários, por exemplo, 78% responderam que se envolvem na decisão e direcionamento da área comercial contra 64% dos líderes das médias empresas, e 74% dos menores atuam também nas tarefas cotidianas do mesmo setor, contra 68%.

Em relação à gestão financeira, criar ou manter uma reserva financeira para lidar com adversidades é mais desafiador para as pequenas empresas (81%) frente as médias (71%), apresentando alguma ou muita dificuldade.

Já obtenção de crédito, capital de giro ou investimentos é praticamente igual para as duas categorias, assim como controle de despesas e corte de custos.

Rotina de trabalho e vida pessoal

O estudo avaliou também como os pequenos e médios empresários se sentem em relação à rotina de trabalho e como isso afeta suas vidas, novamente com uma percepção maior entre as empresas menores: 53% destes líderes relatam problemas de saúde decorrentes da rotina do negócio, contra 47% nas médias.

Desafios financeiros também já foram enfrentados por 63% dos pequenos empresários, contra 50% dos médios. Além disso, 64% das lideranças nas pequenas concordam que ter tempo para casa e família e ainda tocar o negócio é um grande desafio, contra 55% das médias.

"A falta de conhecimento em determinadas áreas o faz perder esse tempo precioso que, se fosse dedicado de maneira eficiente, poderia alavancar oportunidades no negócio e na vida pessoal – gerando mais tempo para a família ou para cuidar da saúde", diz Meirelles.

Concorrência e inovação

Ao analisar o cenário externo e competitivo, 79% das pequenas sentem alguma ou muita dificuldade ao enfrentar a concorrência, enquanto, entre as médias, 74% têm a mesma percepção.

A diferença é maior ao lidarem com questões externas ao negócio, como crises econômicas, flutuações de mercado, entre outras, chegando a 84% nas pequenas contra 76% das médias.

Em relação ao crescimento e inovação, diferentes percepções se destacam, sendo que 76% dos pequenos empresários sentem alguma ou muita dificuldade ao ter que desenvolver estratégias eficazes de marketing e vendas, frente a 59% dos médios.

Inovar e lançar novos produtos e serviços também é desafiador para eles, com 70% contra 57% respectivamente. No entanto, em relação a aumentar o faturamento e fazer a empresa crescer, a diferença é menor entre as duas categorias, embora o impacto seja mais alto, alcançando 85% dos donos de pequenas empresas ante 80% das médias.