Governo lança plataforma que conecta pequenos empreendedores a contratos públicos

O governo federal lançou nesta terça-feira, 11, a plataforma Contrata+Brasil, plataforma que facilita a conexão entre microempreendedores individuais (MEIs) e órgãos públicos interessados na contratação de serviços.

A plataforma surge para destravar um mercado bilionário ainda pouco explorado pelos pequenos negócios. Só em 2024, governos federal, estaduais e municipais gastaram quase 6 bilhões de reais com manutenção e pequenos reparos – como pintura, encanamento e eletricidade –, mas menos de 1% desse valor foi para MEIs. A nova plataforma digital busca simplificar esse processo, garantindo mais transparência e agilidade nas contratações.

Atualmente, existem 16 milhões de MEIs no Brasil, mas apenas 70 mil estão cadastrados para fornecer serviços ao governo.

O governo destaca que a plataforma traz ganhos de eficiência para o setor público, eliminando burocracias. Hoje, mesmo contratações simples, como a pintura de uma escola, exigem documentos extensos. Com o Contrata+Brasil, todo esse processo será feito de forma padronizada e ágil.

"A ideia é que o microempreendedor tenha acesso fácil e direto às oportunidades, sem precisar entender toda a complexidade do sistema de compras públicas", explica o governo.

Como funciona?

O Contrata+Brasil funciona como um marketplace de serviços para órgãos públicos. Na prática, prefeituras, estados e o governo federal cadastram suas demandas na plataforma, que notifica automaticamente os MEIs registrados na mesma área de atuação.

O processo é simples:

O órgão público lança a oportunidade de serviço na plataforma; MEIs cadastrados recebem uma notificação por WhatsApp; Os interessados enviam uma proposta pela plataforma; O governo avalia as ofertas e define o contratado;

A plataforma está disponível para serviços de até R$ 12.545. Futuramente, o plano é expandir para pequenas empresas, agricultores familiares e cooperativas, ampliando ainda mais o impacto econômico.

Como se cadastrar no Contrata+Brasil

Para se cadastrar no Contrata+Brasil, o primeiro passo é acessar a plataforma, cujo site oficial ainda será divulgado pelo governo. Em seguida, é necessário fazer login utilizando sua conta no gov.br. Caso ainda não tenha uma, é preciso criar o cadastro no portal do governo. Depois, basta preencher os dados básicos, como CNPJ do MEI, área de atuação e município onde presta serviços.

Outro requisito obrigatório é o cadastro no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), que pode ser feito gratuitamente no site do governo. Com essa etapa concluída, o MEI começará a receber notificações via WhatsApp sempre que surgir uma oportunidade compatível com seu serviço e localização.

Quando houver um serviço disponível, o microempreendedor poderá enviar sua proposta diretamente pelo Contrata+Brasil. Após o envio, basta aguardar a análise do órgão público, que avaliará as propostas recebidas e selecionará o prestador de serviço.

Os próximos passos da plataforma

O governo quer expandir a plataforma para outras categorias além de manutenção e reparos. O mercado de compras públicas é gigantesco: são 554 bilhões de reais por ano movimentados em bens e serviços comuns, divididos em mais de 800 mil contratações.

Além disso, a ferramenta faz parte de uma estratégia maior para usar o poder de compra do Estado como motor de desenvolvimento. Outras iniciativas incluem:

Exigência de conteúdo local em compras do PAC;

Reserva de 8% das vagas em contratos terceirizados para mulheres vítimas de violência doméstica.

Maior transparência via Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Para os MEIs interessados, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma usando login gov.br e preencher um formulário com sua área de atuação. Com isso, as notificações de novas oportunidades já começam a chegar.