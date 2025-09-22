Negócios

‘Choque de Gestão’: Facundo Guerra ajuda padaria artesanal em crise; assista ao primeiro episódio

Novo reality show da EXAME leva empresários até pequenas e médias empresas com desafios estratégicos e operacionais. No episódio de estreia, a padaria Esquina do Pão recebe um choque de gestão

Isabela Rovaroto e Daniel Giussani

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19h00.

Crescer é bom, mas nem sempre é fácil. O novo reality show da EXAME, Choque de Gestão, mostra como grandes empresários podem ajudar pequenas e médias empresas a superar desafios estratégicos e operacionais. O programa estreia com a história da Esquina do Pão, padaria artesanal da Vila Mariana, em São Paulo.

Com 12 anos de mercado, a padaria nasceu da união de Alana Fonseca e Brunno Leoni, que se conheceram na faculdade e acumularam experiência em restaurantes renomados da cidade. Inicialmente, cada um atendia grandes restaurantes de forma independente. Depois de alguns anos, decidiram unir forças — e assim nasceu a Esquina do Pão.

Hoje, além de fornecer para estabelecimentos como Spot e Ritz, eles têm uma loja física e serviço de delivery.

O excesso de trabalho operacional começou a cobrar seu preço: os sócios não conseguiam pensar estrategicamente, captar novos clientes ou organizar a gestão financeira do negócio. Estavam no ponto de esgotamento típico de muitas PMEs: focados no dia a dia da produção, sem tempo para pensar no crescimento.

E aí entra o Choque de Gestão. Cada episódio começa com um mergulho no dia a dia da empresa. A equipe da EXAME acompanha o funcionamento da operação e conversa com os empreendedores para mapear os principais gargalos.

yt thumbnail

Em seguida, entra em cena um convidado com experiência comprovada — alguém que já construiu um negócio de grande porte no Brasil.

Na estreia, quem assume a missão é Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas e um dos empresários mais conhecidos do setor de entretenimento paulistano. Dono de mais de 20 operações, incluindo Bar dos Arcos, CiniJoia e o recém-inaugurado Formosa Hifi, Guerra tem experiência em gerenciar múltiplos negócios simultaneamente — e se mostrou o nome ideal para aplicar um verdadeiro “choque de gestão” na padaria.

No episódio, Guerra observa a operação da Esquina do Pão, conversa com Alana e Brunno e identifica ajustes estratégicos que podem transformar o negócio. Entre as principais lições, destaca-se a importância de delegar tarefas, estruturar processos, organizar finanças e investir em marketing de forma mais assertiva.

Pequenas e médias empresas que querem participar dos próximos episódios podem se inscrever aqui.

