CX: Experiência do Cliente conquista o mercado de luxo

Cada vez mais vemos as empresas se movimentando para dar maior atenção ou criar a área de CX (customer experience), que consiste em todas as ações e estratégias tomadas para melhorar e otimizar as interações realizadas entre a companhia e o consumidor, durante a jornada de compras ou serviço do cliente. Para reter clientes premiums, vem se tornando tendência o mercado de luxo beber dessa água.

O que vem crescendo no Brasil é a versão “premium” desse serviço, ou seja, além da hotelaria e turismo, o CX conquista os setores da saúde, bem estar, gastronomia, mercado imobiliário, entre outros. Um estudo feito pela McKinsey em 2021, diz que 79% dos entrevistados de diversos países disseram acreditar que o bem-estar é importante, sendo uma das prioridades para 42%. Afunilando a estatística para o Brasil, este último número sobe para 75%.

Em consonância com esse movimento, a rede de academias de alto padrão Bio Ritmo se solidifica no mercado de luxo ao se diferenciar de academias low cost através das experiências exclusivas. Uma dessas experiências é o papel de um especialista à disposição do cliente, uma espécie de concierge, que atua como um consultor multidisciplinar, com o propósito de transcender a jornada do cliente para além do exercício físico. O profissional atua na indicação correta para a hipertrofia, emagrecimento, no programa Face2Face, o qual garante acompanhamento individual e resultados nos primeiros 45 dias e o programa de nutrição da rede.Além disso, o profissional faz a curadoria detodas as experiências de aulas, studios e demais treinos.

O cliente pode agendar o atendimento por meio do app Bio Ritmo, o que facilita ainda mais a interação do aluno com essa possibilidade. “O atendimento com especialista é importante para que a pessoa alcance seus objetivos com mais eficiência e direcionamento. Além disso, garantimos que nossos alunos estejam aproveitando toda a experiência premium que a Bio Ritmo pode oferecer”, comenta Aline Perez, Gerente do time técnico da Bio Ritmo.

CX personalizado para finanças

O segmento financeiro e câmbio também engatou na tendência. Clientes do Travelex Bank, sejam pessoas físicas ou jurídicas, contam com diversas soluções para facilitar as transações internacionais, com um atendimento customizado e dedicado às necessidades. Pensando em oferecer a melhor experiência em câmbio, o banco lançou no ano passado o Unlimited, segmento de negócios de pessoas físicas idealizado para simplificar o câmbio para quem deseja ter uma consultoria diferenciada, especializada e realmente personalizada, seja para realizar a compra ou venda de um imóvel no exterior, manutenção de residentes para aqueles que têm filhos estudando fora do país, investimento nos mercados financeiro e de capitais externo ou até mesmo aporte de capital em empresas localizadas fora do Brasil.

Para Paulo Marcos Ribeiro, diretor comercial do Travelex Bank, atender o cliente da forma que ele precisa, é a prioridade da companhia. “Em nossas estratégias de negócio, o cliente sempre está no centro nas decisões, oferecer as melhores soluções para eles, sejam pessoas físicas ou jurídicas de todos os portes e para os mais diversos setores, é essencial para o serviço que prestamos. Estamos inseridos em um mercado volátil, portanto investir em digitalização, infraestrutura, treinamentos para que nossos consultores se mantenham atualizados e qualificados para atuar no mercado de câmbio, faz toda a diferença para aquele cliente que deseja um atendimento direcionado, ágil e confiável”, reforça o executivo.

Clube de membros

Criado com o conceito de oferecer uma experiência única e exclusiva, o Sweet Secrets é um clube de membros e speakeasy aberto em 2021, em um dos bairros mais luxuosos da cidade de São Paulo. Frequentado por formadores de opinião e grandes líderes empresariais, o local conta com diversos atrativos que, hoje, tornaram o cartão dourado de membros do S.W. um precioso item disputado por diversas pessoas interessadas no conceito e em todos os benefícios de se fazer parte do clube. Atualmente, cerca de 200 pessoas possuem o cartão, mas cada uma possui a grande vantagem de liberar novos visitantes - que só podem ir até o local quando, e se, autorizados pelo membro anfitrião.

Contando com um investimento de mais de R$9 milhões, o Sweet Secrets possui uma fachada de doceria com arquitetura completamente instagramável. O seu speakeasy, acessado por meio de uma passagem secreta, possui uma temática totalmente oposta, que leva o visitante até Nova Iorque da década de 30 e o oferece uma cartela de drinks assinada por um dos melhores mixologista do mundo, com uma gastronomia igualmente incrível e assinada por um chef Michelin. Além de reservar o local para eventos corporativos e outros tipos de eventos, membros do Sweet Secrets também contam com concierge disponível 24 horas por dia, a privacidade de poder estar em um local onde fotos e vídeos são proibidos e, claro, o benefício de acesso ilimitado a todo o espaço do speakeasy e doceria.

Destination Wedding

Com a retomada do mercado de casamentos, novas tendências vêm se estabelecendo neste setor. Uma delas é o foco nas experiências proporcionadas aos convidados para que a celebração seja ainda mais marcante. O Destination Wedding, celebração que acontece fora da cidade local dos casais, é um dos exemplos que tem ganhado o gosto dos brasileiros e atraído também empresas que decidem se especializar no serviço, como a Cheers Travel, pioneira em casamentos no Caribe.

“Fazer parte de um dos momentos mais importantes da vida de alguém, senão o maior deles, requer atenção em cada detalhe para garantir que as expectativas sejam atendidas. Os casais buscam cada vez mais soluções exclusivas e sofisticadas, por isso, todos os profissionais da área devem estar atentos aos novos padrões de comportamento”, pontua Camila Piccini, sócia do Casar.com, referência no mercado de casamentos.

Bem estar e saúde

A Liti é a primeira healthtech focada em mudança de estilo de vida que olha a alimentação como fator central para uma vida mais saudável. A startup combina o embasamento científico, dados e um time integrado de saúde para orientar os clientes a encontrarem a sua alimentação e o seu peso desejado. Focada em criar engajamento e adesão aos protocolos clínicos, a solução acompanha diariamente cada cliente, construindo jornadas personalizadas. A Liti busca ser a última solução para a perda de peso a ser testada para alcançar uma vida mais saudável.

A empresa já realizou 40 mil pesagens, desde o início das atividades em 2022; os pacientes já perderam 4 toneladas de gordura. A jornada da Liti é 100% digital e conta com o acompanhamento de um time multidisciplinar (médicos, nutricionistas, cientistas comportamentais e educadores físicos). Desenvolveu tecnologia própria para acompanhar o processo de perda de peso e os impactos na melhora da saúde metabólica do paciente.

A Liti tem ajudado a transformar as vidas das pessoas. Há relatos de pacientes que após perderem peso, conseguiram engravidar; adolescentes que se alimentavam mal se tornaram referências em suas casas sobre mudança do estilo de vida e pessoas que se tornaram “ironmans”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

João Zanocelo: Quem é o profissional do futuro?

7 tecnologias para alavancar o setor industrial no Brasil

Oxygea abre inscrições de seu primeiro programa de aceleração