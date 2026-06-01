Adeus, devs? Entenda como a IA está mudando o jogo dos apps

Por Felipe Matos*

A inteligência artificial está alterando uma das bases mais consolidadas da inovação digital: a ideia de que transformar uma boa ideia em produto depende, necessariamente, de um time de desenvolvimento com conhecimento técnico avançado.

Durante décadas, saber programar foi o principal filtro entre quem tinha uma ideia de aplicação digital e quem conseguia executá-la. Esse filtro já começou a desaparecer.

Cansei de escutar de empreendedores ao longo de décadas sobre as dificuldades em encontrar co-founders técnicos e formar times de tecnologia.

Profissionais eram raros, difíceis de achar e com salários altos. Mas a IA está mudando essa realidade.

A IA e a nova era do desenvolvimento

O que está em curso não é apenas uma evolução tecnológica, mas uma mudança estrutural na forma como produtos digitais são criados.

Ferramentas baseadas em IA já permitem que pessoas sem formação em desenvolvimento de software construam aplicações funcionais, testem hipóteses e validem soluções em poucos dias.

Na prática, isso encurta drasticamente o caminho entre concepção e execução.

O impacto na dinâmica de inovação

Esse novo cenário muda a dinâmica da inovação. Antes, o processo era linear e dependente de múltiplos intermediários: ideia, validação, captação de recursos, formação de equipe técnica e, só então, operação e crescimento.

Agora, a lógica se aproxima muito mais de um ciclo contínuo, onde testar e ajustar se torna parte do fluxo natural desde o início. A barreira de entrada caiu e, com ela, o custo de experimentar.

Esse movimento tem implicações diretas no perfil de quem constrói tecnologia, e não falo apenas de empreendedores ou profissionais de produto.

Executivos, especialistas de áreas tradicionais e até iniciantes no mercado passam a ter condições de criar soluções próprias, sem depender de terceiros.

Isso amplia o número de pessoas capazes de inovar e, ao mesmo tempo, pressiona empresas a repensarem seus modelos internos de pesquisa e desenvolvimento.

O novo papel do conhecimento técnico

Há um ponto importante nessa transformação. Não se trata de eliminar a importância dos programadores, mas de reposicionar o papel da tecnologia.

O conhecimento técnico continua sendo valioso, especialmente em projetos mais complexos. O que muda é que ele deixa de ser um pré-requisito absoluto para começar. A tecnologia passa a funcionar como um meio acessível, não como uma barreira.

É por isso que vemos cada vez mais demanda por formatos de aprendizado mais práticos, voltados à execução e menos à teoria.

A lógica deixa de ser aprender tecnologia por si só e passa a ser aprender a construir. É uma mudança sutil, mas decisiva, porque conecta diretamente conhecimento e resultado.

Foco na execução e aprendizado prático

Cursos rápidos, workshops e bootcamps surgem como reflexo desse movimento.

Mais do que ensinar ferramentas, a proposta é acelerar a capacidade de transformar ideias em soluções reais, utilizando inteligência artificial como alavanca.

O que estamos vivenciando é o início de uma nova fase na inovação, onde a principal vantagem competitiva é a capacidade de executar rapidamente.

Em um ambiente onde testar é barato e iterar é rápido, vence quem consegue aprender mais rápido com a prática.

A inteligência artificial não está apenas tornando processos mais eficientes. Ela está redistribuindo o poder de construir.

E isso, no loFngo prazo, tende a ser uma das mudanças mais relevantes na forma como criamos tecnologia.

*Felipe Matos, é CEO e fundador da 10k digital. Com mais de 20 de experiência no setor, foi Fundador da Startup Farm — a primeira aceleradora de startups do Brasil — e já apoiou mais de 10 mil startups em mais de 20 países.