Summer Game Fest começa nesta terça e renova calendário em um ano de pressão sobre consoles

a Gamescom Latam 2025 oferece uma experiência completa para gamers (pikisuperstar/Freepik)
Redatora
Publicado em 2 de junho de 2026 às 10h22.
Última atualização em 2 de junho de 2026 às 10h22.
O Summer Game Fest, que começa nesta terça-feira, 2, chega como uma oportunidade para empresas de videogames apresentarem lançamentos e tentarem recuperar o interesse do público em meio a uma fase de pressão sobre o setor. A agenda de eventos deve reunir anúncios de jogos, atualizações de franquias conhecidas e sinais sobre os próximos passos das fabricantes de consoles.
A Sony, fabricante do PlayStation 5, enfrenta um cenário de desaceleração. A empresa registrou queda de 46% nas vendas do console no quarto trimestre fiscal de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. No período, foram comercializadas 1,5 milhão de unidades. O recuo ocorreu após dois reajustes de preço, atribuídos pela companhia ao encarecimento de componentes.
A empresa aposta agora no State of Play, evento próprio em que promete mais de 60 minutos de atualizações e anúncios nesta terça-feira. A edição anterior, realizada em 12 de fevereiro, trouxe novidades sobre títulos como God of War Sons of Sparta, Kena: Scars of Kosmora, Project Windless e 007 First Light. Um dos principais destaques esperados pelo público segue sendo Wolverine.
A Microsoft também prepara o Xbox Games Showcase 2026, evento que marcará os 25 anos do Xbox e deve incluir lançamentos mundiais, novos jogos e atualizações de títulos já anunciados. A data ocorre em um momento de incerteza sobre a estratégia de hardware da companhia.
Há especulações sobre a continuidade do Xbox como console tradicional. Seamus Blackley, cofundador da marca, afirmou que a Microsoft pode estar fazendo uma transição gradual, em linha com movimentos adotados em outros negócios que não fazem parte do núcleo de inteligência artificial da empresa.
Em março de 2026, a Microsoft anunciou o desenvolvimento da próxima geração de consoles Xbox, sob o codinome Projeto Helix. A proposta é permitir que usuários joguem títulos exclusivos do Xbox e também games criados para computadores.
A mudança pode ampliar o acesso a bibliotecas de lojas digitais como Steam, Epic Games e GOG.com, aproximando o console de um modelo mais aberto e semelhante ao PC. O movimento também sugere uma tentativa de reduzir a dependência de um ecossistema fechado em um mercado mais competitivo.
Outro fator de peso para o setor será o lançamento de GTA 6, previsto para novembro de 2026. O jogo da Rockstar deve chegar ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X/S e é visto como um possível impulsionador das vendas de consoles, devido ao histórico comercial da franquia.
A Nintendo também enfrenta pressão de custos. Assim como a Sony, a companhia anunciou aumento de preços de seu console mais recente, o Switch 2, em meio à disputa por componentes usados em infraestrutura de IA, sigla para inteligência artificial. Ainda assim, a empresa elevou sua previsão de vendas de consoles de 16,5 milhões para 20 milhões até março de 2027.
Apesar da instabilidade no setor, a Nintendo tenta manter sua estratégia apoiada em franquias consolidadas. A empresa prevê o lançamento de Call of Duty: Modern Warfare 4 em outubro deste ano, além de atualizações em séries próprias.
Em março, o destaque foi Pokopia, derivado da franquia Pokémon, que ultrapassou 2 milhões de cópias vendidas em quatro dias. A empresa também fez atualizações relevantes em Super Mario Bros. Wonder e Mario Kart World, reforçando o uso de marcas conhecidas para sustentar o interesse dos consumidores.