Summer Game Fest começa nesta terça e renova calendário em um ano de pressão sobre consoles

O Summer Game Fest, que começa nesta terça-feira, 2, chega como uma oportunidade para empresas de videogames apresentarem lançamentos e tentarem recuperar o interesse do público em meio a uma fase de pressão sobre o setor. A agenda de eventos deve reunir anúncios de jogos, atualizações de franquias conhecidas e sinais sobre os próximos passos das fabricantes de consoles.

A Sony, fabricante do PlayStation 5, enfrenta um cenário de desaceleração. A empresa registrou queda de 46% nas vendas do console no quarto trimestre fiscal de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. No período, foram comercializadas 1,5 milhão de unidades. O recuo ocorreu após dois reajustes de preço, atribuídos pela companhia ao encarecimento de componentes.

A empresa aposta agora no State of Play, evento próprio em que promete mais de 60 minutos de atualizações e anúncios nesta terça-feira. A edição anterior, realizada em 12 de fevereiro, trouxe novidades sobre títulos como God of War Sons of Sparta, Kena: Scars of Kosmora, Project Windless e 007 First Light. Um dos principais destaques esperados pelo público segue sendo Wolverine.

A Microsoft também prepara o Xbox Games Showcase 2026, evento que marcará os 25 anos do Xbox e deve incluir lançamentos mundiais, novos jogos e atualizações de títulos já anunciados. A data ocorre em um momento de incerteza sobre a estratégia de hardware da companhia.

Há especulações sobre a continuidade do Xbox como console tradicional. Seamus Blackley, cofundador da marca, afirmou que a Microsoft pode estar fazendo uma transição gradual, em linha com movimentos adotados em outros negócios que não fazem parte do núcleo de inteligência artificial da empresa.

Próxima geração pode mudar papel do Xbox

Em março de 2026, a Microsoft anunciou o desenvolvimento da próxima geração de consoles Xbox, sob o codinome Projeto Helix. A proposta é permitir que usuários joguem títulos exclusivos do Xbox e também games criados para computadores.

A mudança pode ampliar o acesso a bibliotecas de lojas digitais como Steam, Epic Games e GOG.com, aproximando o console de um modelo mais aberto e semelhante ao PC. O movimento também sugere uma tentativa de reduzir a dependência de um ecossistema fechado em um mercado mais competitivo.

Outro fator de peso para o setor será o lançamento de GTA 6, previsto para novembro de 2026. O jogo da Rockstar deve chegar ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X/S e é visto como um possível impulsionador das vendas de consoles, devido ao histórico comercial da franquia.

A Nintendo também enfrenta pressão de custos. Assim como a Sony, a companhia anunciou aumento de preços de seu console mais recente, o Switch 2, em meio à disputa por componentes usados em infraestrutura de IA, sigla para inteligência artificial. Ainda assim, a empresa elevou sua previsão de vendas de consoles de 16,5 milhões para 20 milhões até março de 2027.

Apesar da instabilidade no setor, a Nintendo tenta manter sua estratégia apoiada em franquias consolidadas. A empresa prevê o lançamento de Call of Duty: Modern Warfare 4 em outubro deste ano, além de atualizações em séries próprias.

Em março, o destaque foi Pokopia, derivado da franquia Pokémon, que ultrapassou 2 milhões de cópias vendidas em quatro dias. A empresa também fez atualizações relevantes em Super Mario Bros. Wonder e Mario Kart World, reforçando o uso de marcas conhecidas para sustentar o interesse dos consumidores.