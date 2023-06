Por que a startup brasileira Kovi chamou a atenção da rainha da Holanda?

Após 11 anos sem vir ao Brasil, a rainha Máxima, da Holanda, também advogada especial do Secretaria Geral das Nações Unidas para o Financiamento Inclusivo para o Desenvolvimento (UNSGSA), está no Brasil para discutir a saúde financeira dos brasileiros com os poderes público e privado. Em seu primeiro dia de compromissos, ela visitou com sua comitiva a Kovi, startup de aluguel de carros, que chamou a atenção pelo desenvolvimento de projetos disruptivos que têm fomentado a inclusão financeira no país.

Fundada em 2018 por ex-executivos da 99, a Kovi nasceu com a proposta de desburocratizar o acesso ao carro para os brasileiros e aos poucos tem levado seu modelo de assinatura para as pessoas classe B, C e D, se posicionando no mercado como uma empresa de tecnologia dentro do mercado de mobilidade.

Escalada Kovi

Em 2021, a startup levantou US$ 100 milhões em captação série B, uma das maiores rodadas do ano. A captação foi coliderada pelos fundos Valor Capital e Prosus Ventures. Além disso, foi uma das empresas selecionadas na TC Top Companies (Top Empresas) 2023 da Y Combinator, empresa que fornece financiamento inicial para startups, que tem como missão listar as empresas privadas ou públicas avaliadas em, no mínimo, US$ 150 milhões.

A rainha Máxima também visitou uma das oficinas da Escola Kovi, projeto que surgiu em 2022 com o objetivo de criar oportunidades e abrir portas do mercado de trabalho para quem deseja trabalhar com o setor automotivo. Inclusive, o projeto também conta com turmas formadas exclusivamente por mulheres, dentro de um setor que é predominantemente masculino.

Durante a visita, a rainha conversou com duas alunas que se formaram no projeto. Na ocasião, os alunos relataram o quanto a Escola Kovi foi fundamental para gerar renda para suas famílias, e uma forma de inserir mais mulheres no mercado de trabalho. “Ficamos honrados com a visita da rainha Máxima, que tem feito um excelente trabalho pelo mundo pela saúde financeira de pessoas vulneráveis. A visita é sinal, também, de que estamos no caminho certo do nosso propósito, que é de criar oportunidades para que todos possam ter acesso ao carro, gerando assim mais empregos e capacitando nossa população para ter acesso a mais qualidade de vida”, diz Adhemar Milani Neto, fundador e CEO da Kovi.

