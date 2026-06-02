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E-commerce deve movimentar mais de R$ 10 bi no Dia dos Namorados

Setor deve crescer 10%, segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce

E-commerce no Dia dos Namorados (Pixel-Shot/Shutterstock)

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Publicado em 2 de junho de 2026 às 07h00.

O comércio eletrônico brasileiro deve registrar um desempenho expressivo no Dia dos Namorados de 2026. A expectativa é de que o setor movimente R$ 10,26 bilhões, segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce

  • O valor representa avanço em relação aos R$ 9,26 bilhões faturados em 2025.
  • O crescimento estimado é de 10,82%, mantendo a trajetória positiva do setor.

O ritmo, no entanto, é mais moderado em comparação aos 15,45% registrados no ano passado. Mesmo assim, o desempenho segue acima dos índices observados em 2023 e 2024, quando a expansão ficou em torno de 9%. 

  • O incremento nominal nas vendas também deve aumentar, passando de R$ 760 milhões em 2025 para R$ 890 milhões em 2026.
  • O ticket médio deve permanecer praticamente estável, passando de R$ 552,44 para R$ 555,11. 
  • Já o número de pedidos tem previsão de alcançar 18,49 milhões, frente aos 16,76 milhões no ano passado.

O cenário econômico do Dia dos Namorados 2026

Segundo a ABIACOM, a estabilidade do ticket médio reflete um cenário econômico que exige mais cautela por parte dos consumidores e das empresas. Com a taxa básica de juros em patamar elevado, o crédito fica mais caro e o parcelamento sem juros tende a ser reduzido, especialmente em compras de maior valor agregado. 

Como consequência, muitos consumidores optam por produtos mais acessíveis, marcas alternativas e itens com melhor relação custo-benefício.

2026 também reúne fatores que dividem a atenção e influenciam o comportamento de consumo, como o calendário eleitoral e a realização da FIFA World Cup 2026, que acontece no mesmo período e pode redirecionar parte do orçamento das famílias para outras despesas, como viagens, eletrônicos e entretenimento.

“Projetamos um crescimento próximo de 11%, o que é um resultado bastante positivo para o e-commerce brasileiro. No entanto, alguns fatores ajudam a explicar por que esse avanço poderia ser ainda maior. 

Estamos em um ano eleitoral, que naturalmente traz mais cautela para consumidores e empresários, e também teremos a Copa do Mundo, um evento que costuma mobilizar recursos das famílias para outros tipos de consumo”, afirma Fernando Mansano.

Empresas responsáveis por itens de alto valor para a data, poderão ter desempenho excepcional. A Giuliana Flores, por exemplo, projeta crescimento de 12% nas vendas para o Dia dos Namorados de 2026, impulsionada pela busca por presentes afetivos e personalizados. 

Acompanhe tudo sobre:e-commerceDia dos Namorados

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