E-commerce deve movimentar mais de R$ 10 bi no Dia dos Namorados

E-commerce no Dia dos Namorados (Pixel-Shot/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 2 de junho de 2026 às 07h00.
O comércio eletrônico brasileiro deve registrar um desempenho expressivo no Dia dos Namorados de 2026. A expectativa é de que o setor movimente R$ 10,26 bilhões, segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce.
O ritmo, no entanto, é mais moderado em comparação aos 15,45% registrados no ano passado. Mesmo assim, o desempenho segue acima dos índices observados em 2023 e 2024, quando a expansão ficou em torno de 9%.
Segundo a ABIACOM, a estabilidade do ticket médio reflete um cenário econômico que exige mais cautela por parte dos consumidores e das empresas. Com a taxa básica de juros em patamar elevado, o crédito fica mais caro e o parcelamento sem juros tende a ser reduzido, especialmente em compras de maior valor agregado.
Como consequência, muitos consumidores optam por produtos mais acessíveis, marcas alternativas e itens com melhor relação custo-benefício.
2026 também reúne fatores que dividem a atenção e influenciam o comportamento de consumo, como o calendário eleitoral e a realização da FIFA World Cup 2026, que acontece no mesmo período e pode redirecionar parte do orçamento das famílias para outras despesas, como viagens, eletrônicos e entretenimento.
“Projetamos um crescimento próximo de 11%, o que é um resultado bastante positivo para o e-commerce brasileiro. No entanto, alguns fatores ajudam a explicar por que esse avanço poderia ser ainda maior.
Estamos em um ano eleitoral, que naturalmente traz mais cautela para consumidores e empresários, e também teremos a Copa do Mundo, um evento que costuma mobilizar recursos das famílias para outros tipos de consumo”, afirma Fernando Mansano.
Empresas responsáveis por itens de alto valor para a data, poderão ter desempenho excepcional. A Giuliana Flores, por exemplo, projeta crescimento de 12% nas vendas para o Dia dos Namorados de 2026, impulsionada pela busca por presentes afetivos e personalizados.