Como tornar a tecnologia a maior aliada do aprendizado

Que a tecnologia trouxe profundas transformações para a educação não é segredo para mais ninguém. Os alunos estão mais antenados e os pais têm acesso a informações em tempo real. Mas o que pouco se discute é como aproveitar todo o avanço em benefício do principal agente escolar: o aprendizado.

Dados da TIC Educação 2021, divulgados em julho deste ano, mostram que 97% dos professores afirmam ter utilizado internet na realização de atividades educacionais, sendo o telefone celular o principal meio (93%). Diante deste cenário, outra preocupação surge: como os profissionais utilizam esse dispositivo de forma adequada, evitando problemas de atenção e sobrecarga de trabalho?

A Edtech Layers estima que 7 é o número médio de ferramentas que uma instituição de ensino necessita para ter todas as áreas funcionando. Isso inclui a sala de aula, a administração, a secretaria e até o refeitório. Foi pensando em otimizar o dia a dia escolar que a Layers surgiu, levando integração e unificação de ecossistemas tecnológicos para as escolas. Hoje, já são mais de 800 comunidades educacionais que confiam na solução.

O tripé escola, alunos e pais/responsáveis como aliados também só traz benefícios para o aprendizado dos alunos. E a estratégia primordial para aproximá-los é escolher bem os canais de comunicação e informação, de forma organizada e direcionada. E acredite: não basta ter aplicativos de mensagens. Para estas finalidades, existem soluções que foram exclusivamente desenvolvidas para esta finalidade.

Com a visão ampla do que está acontecendo na escola, atrelado ao acompanhamento constante e atento do desenvolvimento dos alunos, o aprendizado poderá ser construído sob alicerces resistentes. Cada aluno é um ser único, por isso que a personalização e a humanização do ensino dependem imensamente da participação dos pais ou tutores, apoiados com as soluções tecnológicas assertivas disponíveis para as instituições de ensino.

A tecnologia se faz a maior aliada das escolas. Ela permite acesso democratizado às principais inovações do segmento e que os alunos não percam aula em situações de necessidades especiais. Ainda mantém a gestão escolar automatizada para dar atenção ao que mais importa: o aprendizado dos alunos e o relacionamento com pais, professores e responsáveis.

*Danilo Yoneshige é especialista em tecnologia, educação e CEO da Layers Education

