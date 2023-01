Trends: O virtual como extensão do real

Em 2023 viveremos a dicotomia entre mergulhar na maravilha de desfrutar de encontros reais — teremos Carnaval! — e a novidade de imergir no virtual que promete grande avanço tecnológico.

O Réveillon já mostrou um pouco desse prognóstico.

Teve balé de drones de última geração, com show pirotécnico musical, no Emirado de Ras Al Khaimah, que quebrou dois títulos do Guinness World Records. Em Salvador, 200 drones anunciaram que a folia voltará às ruas.

Fogos piromusicais, com ruídos reduzidos, e grafismos inéditos anunciaram o ano novo em várias partes do mundo com presença massiva de espectadores.

A demanda por oportunidades de encontros pessoais certamente aumentará, mas quem já experimentou, por exemplo, óculos de realidade aumentada entenderá que a experiência transformará o mundo que vivemos.

Ele transporta a pessoa para um universo tão real que, muito provavelmente, em um futuro próximo, viveremos em dois ambientes.

Diferentemente da realidade virtual onde há a imersão do usuário, a RA permite interação com o mundo dentro da tela.

As tecnologias de inteligência artificial e RA atingiram um nível de maturidade rapidamente.

Se em 2022 havia ainda uma desconfiança sobre o funcionamento do metaverso, em relação à segurança, privacidade de dados, e outras problemáticas, podemos afirmar que esse espaço coletivo e virtual que soma realidade virtual, aumentada e internet, vai se desenvolver e possibilitar diversas mudanças na sociedade.

Poder entrar em uma loja, do outro lado do oceano, sem ter de se transportar fisicamente, e ainda comprar o produto que será entregue em poucos dias na sua casa, será um grande salto para expansão de negócios.

Poder estudar em uma universidade estrangeira, passear pelo campus; andar por museus do mundo todo; pesquisar em bibliotecas; são inúmeros exemplos de benefícios pessoais, de entretenimento, e profissionais.

Experiências serão mais tangíveis.

Sabemos que os consumidores querem, mais do que nunca, participar, interagir, aprender com as marcas.

Percebemos também que poder ‘voltar à normalidade’ de, por exemplo, celebrar uma data importante com outras pessoas, é fundamental para uma sociedade saudável, ávida por encontros reais.

Virtual e real não serão parte de uma dualidade, mas extensões de um mundo transformado.

É claro que o que estamos demonstrando ainda está em construção, mas o fato é que as tecnologias emergentes e atualizações de recursos têm uma velocidade inimaginável e o que achamos improvável ontem, hoje é possível.

Profissionais de marketing devem estar atentos que o consumidor na Web 3.0 será proprietário de seu conteúdo. Pessoas engajaram tanto em ações de marketing onde a presença será necessária quanto em experiências virtuais, mas elas estarão mais exigentes e buscando experiências que potencializem motivações. Para direcionar um consumidor que transitará por dois mundos, será necessária uma conexão real com tendências não só tecnológicas como também de vivências criativas e memoráveis no mundo real. O olhar terá de estar atento e em busca de aproximar o consumidor e fazê-lo se sentir importante, integrante de um ecossistema.

Isso significa que tanto o mais simples quanto o mais complexo terá de estar na pauta constante de quem quer fazer a diferença.

O virtual será extensão do real e vice-versa.

Se faz urgente estudar mais e mais o comportamento humano.

Seres humanos não deixarão de ser o que são, só irão multiplicar os seus versos.

Marcas os guiarão. O melhor ‘passeio’ ganhará clientes fieis.

Boa trajetória neste novo ano!

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

