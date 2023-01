Supermed anuncia parceria com Grupo NotreDame e assume liderança no Rio

Por Bússola

A administradora de benefícios Supermed acaba de fechar parceria com o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) para comercializar planos de saúde coletivos por adesão aos clientes. Com esse movimento, a Supermed, somente no Rio de Janeiro, passa a ter cinco operadoras em seu portfólio, que já contava com Amil, Assim Saúde, Golden Cross e Unimed-Rio, e se consolida na liderança do mercado no Estado, com uma carteira de mais de 300 mil vidas.

De acordo com Levi Netto, Vice-Presidente da Companhia, a parceria inclui toda a grade de produtos do GNDI e trará ainda mais força de vendas para a administradora de benefícios, que tem o compromisso de oferecer ao mercado planos de qualidade com valores acessíveis. Com a entrada da nova operadora, a Supermed espera ter uma evolução de 20% em vendas nos próximos seis meses.

“Em 2022, conquistamos importantes avanços e, com apenas dois anos de atuação, superamos a concorrência e nos consolidamos na liderança do mercado de planos coletivos por adesão no Rio de Janeiro, como a administradora de benefícios que mais cresce no Estado. A parceria com a NotreDame Intermédica chega em um momento oportuno e impulsiona nossas metas de crescimento sustentável. São mais de 25 planos disponíveis, a partir de RS 127,41 contribuindo para que os clientes tenham acesso à saúde de qualidade”, diz.

Ainda segundo Levi, “para 2023, vamos expandir ainda mais os nossos negócios, levando a qualidade, a inovação, o atendimento diferenciado e a variedade de produtos da nossa carteira para o mercado”, afirma o executivo.

