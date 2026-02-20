Com novo cenário voltado a resultados, o que farão as startups de IA?

Por Daniel Lasse*

O ecossistema brasileiro de startups de inteligência artificial cresceu de forma acelerada na última década, mas entra agora em um novo momento.

Se entre 2016 e 2020 o foco esteve majoritariamente na experimentação tecnológica, os dados mais recentes mostram uma inflexão clara: a discussão deixou de ser sobre o que a IA pode fazer, para se concentrar em quanto valor ela efetivamente entrega.

O levantamento proprietário realizado pela Value Capital aponta que o número de startups de inteligência artificial brasileiras com soluções baseadas em IA quase triplicou entre 2016 e 2025, saltando de 352 para 975 empresas.

Esse crescimento não apenas reflete o avanço tecnológico, mas também sinaliza um mercado que começa a entender melhor onde, e como, a inteligência artificial gera valor real para os negócios.

Mais do que volume, o momento atual revela uma mudança qualitativa importante. Nos estágios iniciais do ecossistema, a atenção estava concentrada em provar conceitos, testar arquiteturas e explorar os limites técnicos da tecnologia.

Hoje, observamos um movimento claro em direção à eficiência e à sustentabilidade financeira.

Embora a análise mostre que a maioria das startups de inteligência artificial ainda está concentrada em rodadas de pré-seed e seed, com poucas empresas ultrapassando a barreira de captações superiores a USD 10 milhões, já existe um grupo consistente de empresas que conseguiu avançar.

Essas empresas estão estruturando operações, atraindo capital relevante e construindo propostas de valor mais maduras.

Em comum, elas demonstram que a tecnologia, quando bem direcionada, deixa de ser um experimento e passa a ser um motor de eficiência e competitividade no ecossistema brasileiro de startups.

A maturidade atual

Das quase mil startups de inteligência artificial brasileiras mapeadas, apenas 23 realizaram rodadas acima desse patamar e somente 16 atingiram um Growth Score superior a 60 pontos, indicador que combina métricas de operação, tração comercial, histórico de funding e potencial de escala.

Esse dado evidencia um funil estreito entre o entusiasmo inicial e a consolidação de modelos de negócio robustos.

Outro sinal positivo está nos setores que vêm liderando esse movimento. Logística, agronegócio, saúde, jurídico, segurança digital e gestão corporativa concentram algumas das rodadas mais relevantes.

São casos que variam de séries A a C e captações entre USD 20 milhões e USD 60 milhões.

Esses são segmentos historicamente intensivos em dados e com desafios operacionais claros, o que representa um terreno fértil para soluções de inteligência artificial que entregam redução de custos, ganho de produtividade e melhor tomada de decisão.

A IA, nesses casos, não é acessório, é parte central do modelo de negócio.

Vemos hoje também uma maior clareza estratégica nos formatos de atuação, com a predominância de modelos especializados ou multissetoriais bem definidos.

As startups de inteligência artificial mais maduras tendem a atuar de forma verticalizada, com profundo entendimento de um setor específico, como healthtechs, agrotechs ou lawtechs, ou então como plataformas multissetoriais focadas em analytics, automação, chatbots e inteligência de negócios.

Em ambos os casos, a diferenciação está menos no algoritmo e mais na capacidade de integrar tecnologia, dados e processos ao dia a dia do cliente, gerando entrega contínua de valor.

Os próximos passos para as startups de IA

Naturalmente, há desafios que permanecem. Ainda existem gargalos importantes que limitam a transição do potencial da IA para a entrega.

A concentração geográfica é um deles: mais de 70% das startups de inteligência artificial estão no Sudeste, sendo São Paulo responsável por mais da metade desse total.

Soma-se a isso a dificuldade de acesso a capital em estágios de growth, a escassez de talentos especializados em escala e, em muitos casos, uma fragilidade na governança e na estrutura financeira das empresas.

Estes fatores ajudam a explicar por que tantas startups ficam pelo caminho antes de atingir um estágio de maior maturidade.

No entanto, esses gargalos também indicam onde estão as próximas oportunidades, sendo elas a profissionalização da gestão, consolidação setorial e maior aproximação entre empreendedores, investidores e mercados internacionais.

Olhando para frente, o futuro da inteligência artificial no Brasil tende a ser mais pragmático e promissor, justamente porque se tornou mais exigente.

Os dados indicam que as empresas com maior probabilidade de captar até USD 100 milhões nos próximos ciclos são aquelas que combinam crescimento consistente, receitas recorrentes e aplicação clara da tecnologia em problemas reais.

Nesse contexto, temas como integração com sistemas legados, compliance, segurança de dados e retorno sobre investimento ganham protagonismo frente ao discurso puramente inovador.

Menos hype e mais execução tendem a definir a próxima fase do setor.

Estamos, portanto, diante de uma transição natural do ecossistema brasileiro de startups.

O período de abundância de experimentos deu lugar a um mercado mais seletivo, em que sobreviverão as startups de inteligência artificial capazes de transformar tecnologia em resultado concreto.

Para investidores e empreendedores, o desafio é o mesmo: separar o que é apenas ruído e identificar quem, de fato, está preparado para escalar.

No Brasil, o potencial da IA segue enorme, mas a entrega, cada vez mais, será o verdadeiro critério de valor.

*Daniel Lasse é CEO da Value Capital, boutique de M&A especializada em middle market.