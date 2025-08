Essas são as 10 startups brasileiras mais inovadoras de 2025, segundo a KPMG

Em um cenário onde ciência e inovação definem o futuro da competitividade global, o Brasil mostra que tem muito a oferecer.

A edição 2025 do prêmio Global Tech Innovator Brasil, promovido pela KPMG, selecionou dez startups que representam o que há de mais sofisticado no ecossistema nacional — com propostas que vão de tecnologia educacional a eletroquímica quântica com potencial de revolucionar o setor farmacêutico.

Essas startups foram classificadas entre centenas de candidatas e apenas uma representará o Brasil na edição global do KPMG Tech Innovator, uma competição internacional com finalistas de mais de 21 países.

A grande final acontece durante o Web Summit, em Lisboa, entre os dias 10 a 13 de novembro, e o representante brasileiro contará com despesas pagas pela KPMG.

As 10 startups classificadas farão um pitch para um grupo de jurados composto por sócios da KPMG e, em um segundo momento, com jurados como José Carlos Semenzato (SMZTO); Livia Brando (Vox Capital); Lucas Vargas (Nomad); Maria Fernanda Cruz (Endeavor); Philippe Schlumpf (Itaú Ventures), Marcondes Farias (Microsoft) e Henry Couto (Google).

As avaliações levam em conta os critérios de disrupção e inovação, potencial de mercado, adoção do cliente, tração e marketing de mercado, potencial a longo prazo e qualidade do pitch.

Conheça as 10 startups: