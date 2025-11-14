CEOs de startups revelam como conseguiram aportes em 2025 e o que fazer em 2026

Em agosto, o Brasil acumulou 44 rodadas e US$ 349 milhões em aportes, um crescimento de 2% em relação ao mês anterior.

Esse aparente aquecimento do Venture Capital brasileiro, registrado pela Sling Hub e a ABCVC, é boa notícia para as startups.

Mas o valor ainda está abaixo do registrado em 2024 e os empreendedores precisam entender as principais estratégias se quiserem sucesso na aquisição de aportes em 2026.

Convidamos investidores especialistas para dar o tom e CEOs para falarem dos seus segredos e táticas.

O investidor precisa conhecer sua startup

Nos últimos anos, cresceu a integração entre capital e conhecimento: investidores buscam se aproximar cada vez mais das operações antes de decidir investir, ajudando a construir valor de forma ativa e pautada no bom relacionamento com empreendedores.

“Principalmente para as startups de impacto social, colaborações de longo prazo e pautadas em capital paciente têm se provado estratégias eficazes para apoiar o desenvolvimento do ecossistema como um todo”, afirma Itali Collini, liderança no Brasil da Potencia Ventures, grupo de investimento focado em negócios de impacto social.

O investidor não aporta sem saber como o produto funciona

Ivan Yoon, Head de Investimentos da Wayra Brasil e Vivo Ventures, alerta para a necessidade de explicar bem a importância e como funciona seu produto.

“Se o investidor não entender, imagine centenas ou milhares de clientes? O produto precisa estar muito bem definido, seja ele online, físico, uma plataforma ou marketplace. Também é importante que o modelo de precificação esteja claro, seja por assinatura, por projeto, por sucesso ou por originação”, diz.

Quando o investidor e o cliente conseguem comparar a oferta final com o mercado, é possível criar uma tese de diferenciação clara.

É preciso captação calibrada para acelerar a vinda do segundo aporte

A Nekt, plataforma de dados e IA, anunciou recentemente o novo aporte de 1,3 milhões da Norte Ventures – apenas três meses após captar R$ 5 milhões em sua primeira rodada, liderada pela Alexia Ventures e fundadores de RD Station, Trybe, Hapana e Luxor Group.

Os investimentos aceleraram o desenvolvimento do produto, a expansão de mercado e a consolidação da empresa, que já atende 65 clientes e projeta alcançar 100 até o fim de 2025.

Antonio Duarte, CEO da Nekt, aconselha:

“Fazer uma captação calibrada no início pode ser uma boa estratégia. Quando o foco está em resolver o problema certo e mostrar adoção, o próximo aporte tende a vir de forma mais natural — muitas vezes com valorização e menos esforço de captação.

No nosso caso, levantar novamente em poucos meses foi consequência de foco e consistência: produto resolvendo dor real e clientes usando de verdade — inclusive a Norte Ventures, que era nosso cliente antes de virar investidor”.

O investimento buscado precisa ter propósito estabelecido

A Typcal, primeira foodtech da América Latina a desenvolver fermentação de micélio por meio da economia circular, recebeu um aporte de €350 mil da Biotope, aceleradora e investidora em biotecnologia na Bélgica.

O investimento será utilizado para a expansão das estratégias comerciais e de distribuição da empresa e para o desenvolvimento de novos produtos com auxílio de tecnologias avançadas.

Paulo Ibri, CEO da Typcal, conta seus insights:

“O aporte foi essencial para ampliarmos o aprendizado em relação às necessidades e demandas do mercado consumidor — nacional e internacionalmente — e para desenvolvermos novas estratégias de expansão da capacidade técnica da empresa para transformar o mercado de impacto nos próximos anos.

Além disso, ao receber esse investimento de um fundo internacional, entendemos que não se trata apenas do crescimento de capital, mas demonstra para o mercado nosso amadurecimento e diferencial tecnológico.

Quando um fundo internacional aposta em você, é um sinal de maturidade e diferencial tecnológico. Meu conselho a outros empreendedores é buscar investimento com propósito, que traga não só recursos, mas também visão e aprendizado”, conclui.