O que está por trás do crescimento de 117% das startups de IA no Brasil

Curva mostra crescimento (Freepik)
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 15h44.
A inteligência artificial deixou de ser tendência e passou a ocupar o centro da inovação no Brasil.
Em menos de uma década, o número de startups focadas em IA quase triplicou no país. O avanço mostra como a tecnologia está moldando novos negócios — e criando oportunidades em diferentes setores.
Dados levantados pela Value Capital, com base em plataformas como Crunchbase e Pitchbook, mostram que o número de startups de IA no Brasil saltou de 352 em 2016 para 975 em 2025.
Isso representa um crescimento de 177% no período. Na prática, o movimento indica que a inteligência artificial deixou de ser uma aposta futura e passou a ser base para empresas que querem crescer e se manter competitivas.A inteligência artificial está mudando o trabalho e esta aula de 15 minutos te explica o motivo. Assista aqui
O avanço das startups revela duas estratégias principais. De um lado, estão empresas que atuam em nichos específicos, como:
Do outro, estão startups que desenvolvem soluções mais amplas, como:
Esse segundo grupo atende diferentes setores ao mesmo tempo, ampliando o alcance da tecnologia.
O crescimento do setor também reflete a evolução das tecnologias usadas. Entre as principais estão:
Essas soluções permitem que sistemas não apenas analisem dados, mas também entendam contextos e gerem conteúdos, tornando processos mais rápidos e eficientes.
Apesar da expansão, o avanço ainda está concentrado em algumas regiões. O Sudeste reúne mais de 70% das startups de IA do país. Só o estado de São Paulo concentra cerca de 56% desse total.
Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem na sequência, mas com participação bem menor.
O crescimento das startups de IA está ligado a uma combinação de fatores:
Além disso, a popularização de ferramentas de IA nos últimos anos acelerou a adoção e abriu espaço para novos negócios.