O que está por trás do crescimento de 117% das startups de IA no Brasil

A inteligência artificial deixou de ser tendência e passou a ocupar o centro da inovação no Brasil.

Em menos de uma década, o número de startups focadas em IA quase triplicou no país. O avanço mostra como a tecnologia está moldando novos negócios — e criando oportunidades em diferentes setores.

O crescimento acelerado das startups de IA

Dados levantados pela Value Capital, com base em plataformas como Crunchbase e Pitchbook, mostram que o número de startups de IA no Brasil saltou de 352 em 2016 para 975 em 2025.

Isso representa um crescimento de 177% no período. Na prática, o movimento indica que a inteligência artificial deixou de ser uma aposta futura e passou a ser base para empresas que querem crescer e se manter competitivas.

Dois caminhos no mercado de IA

O avanço das startups revela duas estratégias principais. De um lado, estão empresas que atuam em nichos específicos, como:

Agronegócio ( agrotechs )

Saúde ( healthtechs )

Setor jurídico ( lawtechs )

Do outro, estão startups que desenvolvem soluções mais amplas, como:

Análise de dados

Inteligência de negócios

Chatbots e automações

Esse segundo grupo atende diferentes setores ao mesmo tempo, ampliando o alcance da tecnologia.

Tecnologias que impulsionam esse avanço

O crescimento do setor também reflete a evolução das tecnologias usadas. Entre as principais estão:

Machine learning

Deep learning

Inteligência artificial generativa

Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Essas soluções permitem que sistemas não apenas analisem dados, mas também entendam contextos e gerem conteúdos, tornando processos mais rápidos e eficientes.

Um crescimento concentrado

Apesar da expansão, o avanço ainda está concentrado em algumas regiões. O Sudeste reúne mais de 70% das startups de IA do país. Só o estado de São Paulo concentra cerca de 56% desse total.

Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem na sequência, mas com participação bem menor.

O que explica esse avanço

O crescimento das startups de IA está ligado a uma combinação de fatores:

Maior acesso à tecnologia

Aumento da demanda por automação

Necessidade de ganho de eficiência nas empresas

Além disso, a popularização de ferramentas de IA nos últimos anos acelerou a adoção e abriu espaço para novos negócios.