Como alcançar a rotatividade zero em pequenas e médias empresas?

Por Fernando Talaia*

No Brasil de hoje, há uma crescente crise de escassez de mão de obra qualificada, que se reflete em uma elevada taxa de rotatividade nas empresas. Este cenário gera diversos problemas, como empresários imersos em tarefas operacionais, lucratividade insuficiente e um lento crescimento corporativo.

Se a empresa se encontra nesse estado, é preciso uma estratégia de três pilares para reverter esse quadro. Além disso, é necessário reconhecer que existem fatores externos - como crises econômicas, greves e políticas – que não estão sob o controle dos empresários. Porém, aqui se foca nos aspectos sob sua responsabilidade que, se devidamente gerenciados, podem garantir a "rotatividade zero".

Processo de contratação

O empresário ou responsável pelo RH precisa ser habilidoso em identificar, contratar e reter talentos. Infelizmente, o que se observa hoje é que muitas contratações são realizadas com base apenas no currículo, enquanto as demissões acontecem devido à inadequação de comportamento. Para reverter isso, é interessante avaliar os candidatos, de forma muito mais criteriosa, considerando o acrônimo CHECAPF: conhecimento, habilidade, estilo meritocrata, caráter, atitude, perfil comportamental e fit cultural.

Clima organizacional

Este, se baseia em outros três sub-pilares: ambiente, liderança e crescimento. Um ambiente de trabalho agradável com equipamentos adequados é um diferencial competitivo. A qualidade da liderança influencia as relações interpessoais no trabalho e, consequentemente, a satisfação dos funcionários. A possibilidade de crescimento profissional é essencial para reter talentos, pois os seres humanos buscam constantemente o progresso.

Benefícios corporativos

Por que esses benefícios são tão valorizados pelos funcionários? A resposta pode ser encontrada na Pirâmide das Necessidades Humanas de Abraham Maslow, que descreve a ordem em que as pessoas buscam satisfazer suas necessidades: fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Um bom pacote de benefícios pode suprir várias dessas necessidades, fazendo com que os funcionários valorizem mais a empresa e optem por permanecer nela.

O objetivo desta estratégia tríplice é transformar a empresa em um ambiente desejado pelos colaboradores, para que não sintam a necessidade de procurar constantemente novas oportunidades. Claro, sempre haverá aqueles que deixam a empresa por motivos pessoais, como mudança de carreira ou empreendimento próprio. No entanto, criando um ambiente de trabalho desejável, a empresa pode atingir a "rotatividade zero" durante vários meses do ano, aliviando uma grande preocupação para muitos empresários.

*Fernando Talaia é empresário, treinador de empresários, sócio proprietário de seis empresas e criador do método BXB

