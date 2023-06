Aos 70 anos, Zico investe em carreira de empresário

Logo após celebrar seus 70 anos de vida, Zico, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, vem anunciando constantemente novos projetos fora do campo e destacando-se como empresário. Além de seu programa “Resenha do Galinho” e das palestras e consultorias que ministra por todo o país e pelo mundo, Zico transformou-se também em uma forte marca para o mercado.

Trajetória fora do campo

Nos últimos dois anos, Zico já fechou projetos de licenciamento e de propaganda com cerca de 15 grandes empresas, dentre elas Pixbet, Plastilit, Bradesco, Mercado Livre, Uber, Fiatlux, Toyota, Ambev, Estácio e TIM. O ídolo rubro-negro tem também atuado em presenças vips estratégicas, em eventos do mercado. Sua forte presença nas redes sociais (mais de 4 milhões de seguidores) também tem sido explorada de maneira assertiva com ações e parcerias digitais pontuais.

“Com a consolidação do meu nome ao longo das últimas décadas, estou tirando do papel uma estratégia bem definida e consolidada para cuidar da minha carreira de forma bem assertiva daqui para a frente. As oportunidades são infinitas e estou bem animado e com uma equipe forte ao meu lado para fazer toda a gestão do meu nome e negócios. É uma satisfação anunciar um novo marco na carreira no auge dos meus 70 anos”, diz o ídolo rubro-negro.

Desde 2023, o desenvolvimento e execução estratégica tem apoio da Klefer, agência responsável pela representação e estratégia comercial da marca Zico.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Semente investe R$ 500 mil para acelerar crescimento da startup Innoway

Por que a Kovi chamou a atenção da rainha da holanda

Omarson Costa: Será o fim das Estrelas de Cinema e TV?