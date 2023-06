Plataforma da Kamino reduz até 200 horas por mês de times financeiros

A Kamino, plataforma de gestão de despesas para empresas em crescimento no Brasil, vem transformando o mercado no país ao agilizar e automatizar processos e operações financeiras para negócios de diversos segmentos. Oferecendo maior visibilidade na gestão de gastos, a empresa já investiu mais de R$ 4 milhões para desenvolver um software integrado aos principais bancos, que auxilia as corporações a reduzirem a carga de trabalho em tarefas rotineiras em até 200 horas por mês, o equivalente a 25 dias úteis.

Desde seu lançamento, em 2021, a fintech já movimentou mais de R$ 4 bilhões em sua plataforma, auxiliando executivos e líderes financeiros de empresas em crescimento acelerado de todo o Brasil a se concentrarem cada vez mais em estratégias voltadas para o sucesso do negócio.

"Conhecemos de perto a dor de empreender no Brasil e acreditamos que para crescer em escala, de forma sustentável, é preciso equilibrar o tempo dedicado a uma boa gestão financeira e às ações efetivas que promoverão a jornada rumo ao topo. Por isso, desenvolvemos uma solução que permite uma gestão completa que desburocratiza pagamentos, enquanto oferece insights e mais visibilidade das métricas financeiras. Dessa forma, os executivos ficam livres para desempenhar atividades fundamentais para desenvolvimento e aperfeiçoamento do modelo de negócios”, diz Gonzalo Parejo, cofundador e CEO da Kamino.

Os especialistas da Kamino

O empreendedor lidera a fintech ao lado dos cofundadores Guto Fragoso, CFO da startup; Benjamin Gleason, responsável pela área de Corporate Development; e Rodrigo Perenha, CTO. “A Kamino nasce da expertise de três empreendedores que viram nascer a primeira cena de fintechs disruptivas no mercado, no início da década anterior. Vemos o Brasil como um País de imenso potencial mas que ainda esbarra em dificuldades burocráticas. Nossa solução permite o desenvolvimento de uma visão estratégica financeira, premissa para um crescimento seguro de quem nos contrata”, afirma Guto Fragoso.

Plataforma completa

Com informações em tempo real, a Kamino oferece cartões corporativos para pagamentos embarcados na plataforma, além da categorização dos gastos e a aplicação de regras de governança definidas, A plataforma facilita também a geração de relatórios gerenciais como a evolução dos principais indicadores da saúde financeira das empresas, e a evolução do fluxo de caixa e demonstrativo de resultado (DRE) . Entre seus clientes estão tanto startups como Azos, Kanastra e ISA, além de empresas não financiadas por capital de risco como Sled, Scooto e Maaal que em média possuem mais de 50 funcionários e estão em pleno processo de crescimento do seus negócios.

O mercado de tecnologia e inovação tem validado a tese da Kamino. “Em 2022, anunciamos uma das maiores captações de aporte pré-seed da América Latina, levantando US$ 6,1 milhões, em uma rodada liderada pelo fundo Inspired Capital, que também contou com a participação de fundos como Global Founders Capital, Fontes (fundo early stage de QED Investors), Picus Capital, entre outros. Desde de então, lançamos o corporate service, com conta digital e cartão para empresas e, em 2023, incorporamos a startup Nimbly e iniciamos as operações da nossa plataforma, com cartão e conta proprietários embarcados no sistema”, afirma Guto Fragoso.

Para 2023, a Kamino quer triplicar o portfólio de clientes e multiplicar seis vezes o faturamento, alcançando a marca de R$6bi movimentados em sua plataforma . “Queremos ser a principal referência em gestão financeira do Brasil, apoiando diretores, fundadores e times financeiros a irem mais longe, garantindo aos nossos clientes liberdade com controle, ajudando-os a tomar melhores decisões”, declara Parejo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Carolina Fernandes: Creators 3.0, a nova era dos influenciadores

Trends: Posts interativos e a arte de engajar

Burger King responde à concorrência com uso de IA para alavancar marketing