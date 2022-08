Comgás já premiou mais de 900 clientes com contas grátis

Por Bússola

A Comgás completa 150 anos neste mês. E para comemorar este marco, a empresa iniciou no último dia 1º de agosto uma promoção inédita para os seus clientes residenciais e comerciais, que poderão concorrer a milhares de contas de gás grátis. Mais de 900 clientes já foram premiados.

A promoção possui duas modalidades, com prêmios instantâneos de 1 mês e sorteio de 1 ano de conta de gás paga, com o limite de R$ 200,00 na conta de consumo. Para concorrer aos prêmios o cliente só precisa atualizar o cadastro, mas ainda pode aumentar suas chances de ganhar ativando o recebimento da fatura por e-mail e o débito automático. Os detalhes e condições da promoção podem ser consultados no regulamento, disponível no site.

Até o momento, milhares de clientes já participaram da promoção, sendo que 980 levaram 1 mês de conta grátis. A engenheira química Karinna dos Santos, cliente há seis anos, foi uma das ganhadoras: “Ajuda bastante nesse período de alta de preços no geral e vai me auxiliar bastante nesse mês, pois conseguirei comprar utensílios que estava precisando”.

O contador Eduardo Ortiz, que é cliente Comgás há dois anos e meio, também foi um dos ganhadores: “Foi a minha esposa quem fez o cadastro para participação e conseguimos ser premiados na roleta. Ela está grávida e nosso filho nascerá em breve. Qualquer desconto é super bem-vindo”, declara Eduardo.

Como funciona a promoção

Para concorrer aos prêmios instantâneos de um mês de conta grátis, o cliente precisa acessar o site Comgás Virtual e atualizar os dados cadastrais. Ao fazer isso, o participante terá uma chance para girar roleta virtual de prêmios. Caso opte por fatura por e-mail, são mais três chances, e se aderir ao débito automático, serão mais cinco chances. Será possível girar a roleta, no máximo, nove vezes.

Para concorrer aos prêmios de um ano de conta grátis, o participante também receberá números da sorte, sendo que a atualização ou confirmação de cadastro dão direito a um número, a ativação de fatura por e-mail a mais três números e quem optar pelo débito automático ganhará mais cinco números da sorte.

Caso o participante já utilize os serviços de fatura por e-mail ou o débito automático, seus números da sorte extras serão contabilizados automaticamente após a efetivação do cadastro e aceite ao regulamento da promoção. Os vencedores do sorteio serão divulgados no dia 06 de setembro, às 16h, com base no resultado do sorteio da Caixa Econômica Federal de 3 de setembro.

