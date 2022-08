União Química consolida estratégia para a linha de saúde da mulher

A farmacêutica União Química é líder no mercado de contraceptivos hormonais orais da América Latina e já exporta seus produtos para mais de 30 países. A posição foi alcançada após aquisição de nova unidade industrial em São Paulo e a ampliação de seu portfólio com nove relevantes marcas de contraceptivos e repositores hormonais. Mas esse foi apenas o início da estratégia da empresa no segmento.

A companhia investiu em uma nova equipe dedicada a esta linha de produtos que conta com os contraceptivos mais consumidos pelas mulheres brasileiras. E para reafirmar diante da classe médica seu compromisso com a saúde da mulher, pela primeira vez a farmacêutica participará do 27º Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, um dos principais eventos para a especialidade, que acontece entre os dias 11 e 13 de agosto, no Transamerica Expo Center, na capital paulista.

Com o maior estande do evento e forte investimento, a União Química quer ressaltar junto aos médicos, em especial ginecologistas e obstetras, a importância que a linha de saúde feminina tem para a companhia, e que buscar por soluções inovadoras e essenciais para o bem-estar e saúde das mulheres é a principal estratégia de sua linha de negócios.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também 3 perguntas de ESG para Lídia Abdalla, do Grupo Sabin

Dasa faz testes genéticos para agilizar diagnóstico de doenças raras em bebês

A saúde mental bate à porta da escola