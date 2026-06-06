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'Deixem que eles negociem', diz Trump sobre contatos entre Zelensky e Putin

As declarações de Trump foram feitas depois de Putin descartar nesta sexta-feira, 5, a oferta de Zelensky - que havia enviado uma carta ao presidente russo

Guerra: conflito entre Ucrânia e Rússia já dura quatro anos (AFP)

Guerra: conflito entre Ucrânia e Rússia já dura quatro anos (AFP)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10h30.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou positivo que os presidentes de Rússia e Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, tenham trocado mensagens, e mostrou sua convicção de que as negociações entre eles acabarão prosperando.

"Deixem que eles negociem. Sou eu quem os levou a essa posição, e acredito que isso vai funcionar", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial americano ao ser perguntado sobre a proposta feita por Zelensky para ter conversas diretas com Putin.

"Acho que estamos perto de a Rússia e a Ucrânia porem fim a uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Acredito que isso vai se resolver", acrescentou.

As declarações de Trump foram feitas depois de Putin descartar nesta sexta-feira a oferta de Zelensky - que havia enviado uma carta ao presidente russo - de se reunirem em um terceiro país para abordar o fim do conflito, algo a que Moscou sempre se opôs.

"Por enquanto, não vejo sentido", disse Putin de maneira categórica durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, além de ter classificado como "grosseiro" o estilo da mensagem usado por Zelensky.

Putin admitiu ter lido o conteúdo da carta enviada pelo presidente ucraniano e comentou que o texto não deixou a impressão de "criar as condições" para que ocorra uma reunião entre líderes, mas o contrário, torná-la impossível.

"O senhor pode acabar com a sua guerra", disse Zelensky na carta, na qual afirma que também deveriam participar das reuniões os países europeus, uma mediação rejeitada na quinta-feira por Putin.

De acordo com o texto, o primeiro passo deve ser um cessar-fogo e uma troca de prisioneiros começando pelos civis e pelas crianças sequestradas pela Rússia.

A última vez que os dois países negociaram, embora de forma indireta, foi em meados de fevereiro, com a mediação dos Estados Unidos, algumas semanas antes de o país entrar em guerra com o Irã.

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