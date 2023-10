Com IA, ferramenta de Business Analytics impulsiona e-commerce de grandes marcas

Na esteira das inovações no mercado de tecnologia a Infracommerce decide investir no uso de inteligência artificial. Com uma nova versão da sua ferramenta de Business Analytics, a gestora de operações de e-commerce pretende aumentar a excelência de serviço aos clientes de full commerce de todos os segmentos que atende.

Desenvolvida pelo time de tecnologia, a ferramenta utiliza IA para gerenciar dados, criar insights e ajudar as marcas a enxergarem com clareza a totalidade das operações por trás do e-commerce. O objetivo principal é possibilitar a tomada de decisões baseada em dados detalhados de estoque, pedidos, logística, devoluções, pagamentos, jornada completa e outros, personalizando as buscas por meio de filtros avançados como período, região e etapas da venda.

IA e operações inteligentes

Para além da unificação e organização de dados, o sistema entrega às empresas um relatório completo e em tempo real de toda a cadeia da operação. A partir disso, ele também é capaz de fornecer sugestões e visões estratégicas de negócios, como reposição eficiente de estoque e gerenciamento de demandas.

“Nosso business analytics consome informações de um data lake estruturado, que é alimentado por dados de diversos pontos da operação do e-commerce e entrega insights de forma centralizada e organizada nas mãos do cliente e do nosso time de Customer Success. É algo que está revolucionando o dia a dia da operação dos e-commerces que gerenciamos”, diz Bento Ribeiro, CTO da Infracommerce.

Transformação digital e foco na experiência do consumidor

A empresa entende que as expectativas do consumidor mudam e se desenvolvem no mesmo ritmo que a tecnologia. Ao investir em inteligência artificial, ela garante maior competitividade, adere a princípios de transformação digital e busca permanecer na linha de frente da inovação, fornecendo ferramentas avançadas que capacitam marcas.

"Em um mercado tão competitivo como o do e-commerce, o bom e estratégico uso da IA destaca empresas que queiram sair na frente. Ao final do processo, o segredo está sempre em otimizar a experiência do consumidor. Operações mais inteligentes são a bola da vez”, afirma Guido Carelli, CRO da Infracommerce.

Líder no segmento full commerce, a Infracommerce é responsável pela estrutura, gestão e operação de e-commerce de grandes marcas da indústria e do varejo no Brasil. Com a novidade, voltada para a criação de operações inteligentes, a empresa solidifica sua posição no setor.

