Por que a IA falha nas tarefas mais simples?

Por José Caodaglio*

O surgimento do ChatGPT trouxe uma sensação de deslocamento temporal, criando a percepção de um salto de décadas em poucos meses.

No entanto, esse progresso não foi casual; a arquitetura Transformer, somada ao avanço das GPUs da NVIDIA, apenas viabilizou o que antes era matematicamente inviável.

O impacto inicial foi estrondoso, mas, passados os primeiros anos, o cenário ainda opera sob uma névoa de promessas que nem sempre acompanha a realidade das entregas.

O que diz o Paradoxo de Moravec

Fomos inundados por narrativas messiânicas, mas a realidade ignora o Paradoxo de Moravec: a descoberta contraintuitiva de que o que é difícil para nós, como cálculos complexos, é simples para as máquinas, enquanto o que é trivial para um humano, como o bom senso, a percepção visual e o contexto, permanece um desafio para os algoritmos.

No fundo, é muito mais fácil para a IA vencer um campeão de xadrez do que dobrar um lençol ou entender uma ironia em uma conversa de corredor.

Os limites práticos e dados de mercado

Estudos do MIT revelam que 95% dos projetos corporativos de IA não superam a fase piloto.

Dados do Remote Labor Index mostram IAs performando pior que humanos em 96% das tarefas reais de trabalho freelance.

Já o Iceberg Index indica que a IA tem potencial sobre 12% da economia, mas substitui skills, não profissões.

No mundo real, o código gerado por IA criou um débito técnico bilionário por ser rápido de escrever, mas difícil de manter.

O ecossistema de investimentos e o paradoxo real

Há também um ecossistema circular nos investimentos trilionários: empresas de IA contratam nuvem, provedores compram GPUs e fabricantes reinvestem em IA.

É uma expansão que nem sempre encontra lastro prático.

O paradoxo é claro: criamos algoritmos capazes de realizar diagnósticos médicos complexos em segundos, mas que falham ao resumir uma conversa informal de café ou identificar uma simples nuance de sarcasmo em um atendimento ao cliente.

O futuro da colaboração entre humanos e máquinas

O valor real da tecnologia não está em substituir o humano, mas na colaboração interativa.

O erro crítico é dar autonomia total a sistemas probabilísticos em decisões que não admitem falhas, esquecendo que a "alucinação" é estrutural.

Hoje, o diferencial não pertencerá aos encantados pelo hype, mas aos pragmáticos que entenderam que a IA pode processar o infinito, mas o bom senso e a sensibilidade continuam sendo exclusividades nossas.

O segredo não é delegar, é orquestrar.

*José Caodaglio é CEO e fundador da ColmeIA, plataforma de comunicação digital e inteligência artificial presente em grandes empresas no Brasil.