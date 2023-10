Varejo tem alta de 1,6% em setembro

A nona edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo aponta crescimento anual de 1,6% do volume de vendas do varejo, o que conclui a tendência de estabilização apontada em edições anteriores com um indicador positivo, melhorando a expectativa para os próximos meses. O estudo, que apresenta dados mensais de movimentação varejistas, é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, em parceria com o Instituto Propague.

Como foi feito o levantamento?

O levantamento tem como base a metodologia proposta pelo time de Consumer Finance do Federal Reserve Board (FED), que idealizou um modelo de indicador econômico similar nos Estados Unidos. São consideradas as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo. O objetivo é mapear mensalmente os dados de pequenos, médios e grandes varejistas e divulgar um retrato do setor nacional.

Entre todos os segmentos, dois apresentaram alta, sendo um deles o de artigos farmacêuticos com crescimento anual do volume de vendas de 0,6%, com este resultado o setor se consolida como um dos segmentos mais estáveis e de melhor performance no ano. O outro que cresceu no volume de vendas foi o de móveis e eletrodomésticos (1,6%).

Outros quatro não conseguiram alcançar resultados positivos, com a maior queda registrada no setor de livros, jornais, revistas e papelaria (12,7%). Material de construção (1,3%); hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%); e tecidos, vestuários e calçados (0,8%) também tiveram quedas.

"Este resultado consolida a tendência de estabilização que havíamos observado em edições anteriores com um sinal positivo para o setor. É importante destacar, contudo, que após meses de atividade econômica inferior a 2022, o comércio varejista segue ainda pressionado e mais meses de dados são necessários para confirmar o estabelecimento de uma tendência positiva. No entanto, é inegável que esse desempenho recente melhora as nossas perspectivas para o último trimestre do ano, um período importante para o setor, com datas como a Black Friday e o Natal", afirma o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli.

Essas e muitas outras informações podem ser encontradas no dashboard do Instituto Propague, que centraliza todos os dados essenciais em um único local, tornando a pesquisa e análise mais simples. Essa plataforma foi desenvolvida para atender às demandas de pesquisadores e interessados no setor, oferecendo acesso fácil a informações valiosas.

Destaques regionais

Nove estados registraram alta na comparação ano contra ano:

Tocantins (9,4%),

Espírito Santo (3,3%),

Pará (2,6%),

Santa Catarina (1,6%),

Mato Grosso do Sul (1,4%),

Rondônia (1,2%),

São Paulo (1,0%),

Paraná (0,7%)

Minas Gerais (0,4%).

Com relação às quedas os destaques são:

Nas regiões Norte e Nordeste: Amapá (14,5%), Amazonas (9,1%), Alagoas (8,4%) e Rio Grande do Norte (8,3%).

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste: Rio Grande do Sul (7,3%), Distrito Federal (5,2%), Mato Grosso (4,6%) e Goiás (2,5%).

Segmentos analisados

O Índice de Atividade Econômica Stone Varejo avalia seis segmentos:

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos; Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; Livros, jornais, revistas e papelaria; Móveis e eletrodomésticos; Tecidos, vestuários e calçados; Material de construção.

A versão do completa do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo pode ser conferida aqui.

