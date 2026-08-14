Buscas por carros híbridos crescem mais de 6.000% no Brasil

Ao monitorar a web fica claro que o brasileiro quer usar combustível e energia elétrica. Segundo pesquisa da Taboola, as buscas por “sistema híbrido leve” dispararam 6167%, acumulando 4,3 mil visualizações de páginas desde a chegada da chinesa BYD no país.

O mercado automotivo está mais atento para o que o consumidor deseja. termos técnicos como “híbrido plug in” avançaram 1008% e o brasileiro quer entender cada vez melhor os híbridos.

“Essa ascensão reflete a maturidade do mercado brasileiro. A forte concorrência das fabricantes chinesas somada à reação das marcas tradicionais transformou a eletrificação em pauta de massa, criando um consumidor muito mais informado e atento às opções reais do mercado”, analisa José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.

Consumidor mais informado e mais curioso sobre os elétricos

Essa virada de chave no comportamento também se refletiu diretamente no consumo de conteúdo digital.

Segundo um levantamento exclusivo da Taboola, a expressão “versão híbrida” registrou um crescimento de 1.333% em atenção (21 mil pageviews), enquanto, no período, o termo “híbrido plug in” avançou 1.008% (19 mil pageviews), registrando pico de acessos no início de agosto.

O motorista demonstra um perfil técnico e engajado, buscando compreender a fundo a mecânica dos veículos. O topo de volume de leitura é liderado por expressões mais abrangentes e explicativas sobre o funcionamento desses veículos:

- o termo “motor híbrido” lidera com 33 mil pageviews e alta de 67% em atenção,

- Em seguida, temos o “sistema híbrido”, que somou 31 mil pageviews e crescimento de 27%.

A procura está provocando mudanças profundas

À medida que o público avança na pesquisa e passa a mapear opções reais de garagem, o termo “carro híbrido” se consolidou com 20 mil pageviews e uma expansão de 817% no interesse.

Os segmentos de carroceria dividiram os holofotes entre “sedã híbrido” (18 mil pageviews e alta de 744%), “suv híbrido plug in” (16 mil pageviews e alta de 389%), “suvs híbridos” (16 mil pageviews e alta de 139%) e “picape híbrida” (13 mil pageviews e avanço de 60%).

“No todo, há uma mudança profunda no funil de consideração do consumidor automotivo. A escolha por um eletrificado deixou de ser motivada apenas por status ou curiosidade e passou a ser altamente analítica, técnica e pautada por educação tecnológica.

As montadoras precisam olhar para essa transição e perceber que posicionar a mensagem adequada, no exato momento em que a audiência investiga autonomia e motorização, é o que garante inserção orgânica na jornada de compra e constrói relevância real”, finaliza Genova.