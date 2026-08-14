Buscas por carros híbridos crescem mais de 6.000% no Brasil

Carros híbridos caíram no gosto do brasileiro (Getty Images/Getty Images)
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Publicado em 14 de agosto de 2026 às 07h00.
Ao monitorar a web fica claro que o brasileiro quer usar combustível e energia elétrica. Segundo pesquisa da Taboola, as buscas por “sistema híbrido leve” dispararam 6167%, acumulando 4,3 mil visualizações de páginas desde a chegada da chinesa BYD no país.
O mercado automotivo está mais atento para o que o consumidor deseja. termos técnicos como “híbrido plug in” avançaram 1008% e o brasileiro quer entender cada vez melhor os híbridos.
“Essa ascensão reflete a maturidade do mercado brasileiro. A forte concorrência das fabricantes chinesas somada à reação das marcas tradicionais transformou a eletrificação em pauta de massa, criando um consumidor muito mais informado e atento às opções reais do mercado”, analisa José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.
Essa virada de chave no comportamento também se refletiu diretamente no consumo de conteúdo digital.
Segundo um levantamento exclusivo da Taboola, a expressão “versão híbrida” registrou um crescimento de 1.333% em atenção (21 mil pageviews), enquanto, no período, o termo “híbrido plug in” avançou 1.008% (19 mil pageviews), registrando pico de acessos no início de agosto.
O motorista demonstra um perfil técnico e engajado, buscando compreender a fundo a mecânica dos veículos. O topo de volume de leitura é liderado por expressões mais abrangentes e explicativas sobre o funcionamento desses veículos:
- o termo “motor híbrido” lidera com 33 mil pageviews e alta de 67% em atenção,
- Em seguida, temos o “sistema híbrido”, que somou 31 mil pageviews e crescimento de 27%.
À medida que o público avança na pesquisa e passa a mapear opções reais de garagem, o termo “carro híbrido” se consolidou com 20 mil pageviews e uma expansão de 817% no interesse.
Os segmentos de carroceria dividiram os holofotes entre “sedã híbrido” (18 mil pageviews e alta de 744%), “suv híbrido plug in” (16 mil pageviews e alta de 389%), “suvs híbridos” (16 mil pageviews e alta de 139%) e “picape híbrida” (13 mil pageviews e avanço de 60%).
“No todo, há uma mudança profunda no funil de consideração do consumidor automotivo. A escolha por um eletrificado deixou de ser motivada apenas por status ou curiosidade e passou a ser altamente analítica, técnica e pautada por educação tecnológica.
As montadoras precisam olhar para essa transição e perceber que posicionar a mensagem adequada, no exato momento em que a audiência investiga autonomia e motorização, é o que garante inserção orgânica na jornada de compra e constrói relevância real”, finaliza Genova.