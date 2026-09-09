Quase 60% dos desafios de liderança estão relacionados ao engajamento

Desenvolver pessoas e manter o engajamento das equipes são hoje os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por líderes nas organizações. É o que mostra um levantamento da teya, consultoria de aprendizagem corporativa e desenvolvimento organizacional.

O estudo contou com 836 líderes de 10 organizações, distribuídos em 21 turmas. Entre os desafios escolhidos pelos participantes no início das jornadas:

56,9% estavam relacionados a engajar e desenvolver pessoas,

28,9% envolviam tomada de decisão e execução,

14,1% estavam ligados à condução de mudanças em contextos de transformação.

Os dados fazem parte da base utilizada pela teya para consolidar o Performance & Learning (P&L), metodologia proprietária criada pela consultoria para avaliar a relação entre aprendizagem e performance.

Ao analisar mais de 1.300 respostas coletadas em mais de 20 projetos, a empresa busca avançar em uma questão que ainda representa um desafio para muitas organizações:

Como metrificar os efeitos dos investimentos em aprendizagem?

No recorte dos 836 líderes, 73,4% terminaram as jornadas se sentindo mais preparados para enfrentar o desafio de liderança que haviam escolhido no início do programa.

O dado reforça a importância de acompanhar não apenas a participação ou a satisfação dos profissionais em iniciativas de desenvolvimento, mas também a evolução da capacidade de aplicar o aprendizado diante de situações reais do trabalho.

“Durante muito tempo, a discussão sobre educação corporativa ficou concentrada em quantas pessoas participaram de um programa, quantas horas de treinamento foram realizadas ou qual foi o nível de satisfação dos participantes.

A questão que estamos colocando é outra: o que mudou na capacidade dessas pessoas de enfrentar os desafios do negócio?”, diz Alexandre Santille, sócio da teya.

A partir dessa perspectiva, o Performance & Learning procura conectar duas dimensões:

As condições que a organização oferece para que as pessoas aprendam,

A capacidade de transformar esse aprendizado em ação e resultado.

O cruzamento dessas dimensões permite identificar diferentes estágios da relação entre aprendizagem e performance e apontar onde estão os principais pontos de evolução.

Da aprendizagem ao resultado

A metodologia foi desenvolvida a partir da experiência da teya em projetos de aprendizagem e desenvolvimento organizacional e é sustentada por um assessment proprietário que avalia seis dimensões.

Três delas estão relacionadas às condições de aprendizagem: contexto, conexão e abertura, e três à capacidade de performance: autonomia, aplicação e resultado, e observa como esse aprendizado se manifesta na prática e se transforma em valor para a organização.

Na prática, a proposta é deslocar a avaliação de programas de desenvolvimento de uma lógica centrada exclusivamente na realização do treinamento para uma análise sobre o que as pessoas conseguem fazer de diferente depois da experiência de aprendizagem.

“Todo mundo valoriza a aprendizagem. As pessoas acham importante estudar, se especializar, evoluir. O que nem sempre acontece é esse valor se transformar em uma prática de investimento, com clareza quanto ao retorno.

O Performance & Learning torna possível mostrar que essas duas pontas conversam entre si. Dá para tratar a aprendizagem como um investimento com retorno mensurável”, explica Santille.